【宜居城市】外派僱員宜居城市排名　港排名大跌19位　邊度全球最宜居？

人力資源顧問機構ECA International發布最新宜居城市排名，多個亞太地區的城市包括香港受持續的封閉措施影響，導致它們的排名中下跌。香港排名更較去年下跌19位，現時排第77位。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港在最新的宜居城市排名中顯著下挫，其中一個原因是香港加強了對新聞及媒體的審查，因而影響了「新聞及媒體自由」方面的評分。同時，去年排名較香港低的地區，不少都放寬了社交距離限制，令它們的全球排名上升並超越香港。

雖然新加坡今年出現跟香港相似的情況，整體宜居程度的分數有所下跌，但依然是最適合外派僱員居住的地方。關禮廉指，新加坡的宜居評分因嚴格的封城措施及日漸增加的網絡審查而出現下跌。不過，由於新加坡在其他方面，包括國際學校教育、基礎建設，以及住房等方面取得出色的分數，令新加坡與位列第二及第三名城市之間的差距收窄，繼續穩奪榜首之位。

■2021-22年外派僱員宜居城市排名■

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另外，受新冠疫情影響，不少其他亞洲城市的排名都在過去12個月顯著下降，台北成為今年宜居城市排行榜中跌幅最大的地點，急跌31名，與香港並列第77位。而中國內地城市排名皆有所下降，上海為排名最高的內地城市，位列第117位，而鄭州則錄得最大跌幅，下降14位至排名第194位。

ECA每年11月進行的地區津貼調查，通過客觀分析一系列的生活環境因素，評估全球超過490個地區的整體生活質素。該評分系統幫助企業制定合適的津貼計劃，以補償僱員派駐海外所面對的生活環境差異。評估的生活環境因素包括：氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境，以及空氣質素等。部分評估因素的評分將視乎僱員的原屬地而各有不同。

責任編輯：曹佩鈞

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