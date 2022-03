Cut card一定可以免信用卡年費？　取消卡有何霸道秘技？

以下係一段真實對話:

點解一Cut card銀行就唔准收年費呢?呢個其實同「維持客戶關係」真係無咩關係,反而同信用卡收年費嘅原理有關喇!

其實銀行收緊大家邊一年嘅信用卡年費呢?

先問大家一個問題,當銀行收大家信用卡年費嘅時候,到佢銀行係收緊A)過去12個月嘅年費;定係B)未來12個月嘅年費呢?

答案係B)未來12個月嘅年費。

我試咗幾間銀行嘅Hotline,段聲都有講到將會幫我豁免「來年」嘅信用卡年費,咁當大家成功Cut card,即係未來一年唔會係佢嘅客人,咁就變成「本來無一卡,何處收年費?」啦!

所以話只要大家Cut咗Card,銀行其實係無得收嗰1,800元年費。咁既然根本就無「一拍兩散」呢個選項,大部分銀行只要聽到大家話要Cut card,都會乖乖幫大家做免年費喇。

點解我咁肯定銀行係收緊未來12個月嘅年費呢?

咁又點解我咁肯定銀行係收緊未來12個月嘅年費呢?呢個就可以睇番HKMA Supervisory Policy Manual(行內簡稱SPM)CR-S-5 Credit Card Business,其中1.4 Sources of income for credit cards就講到:

Annual fee — this is payable at the start of the membership year. However, it is not uncommon for card issuers to waive the annual fee as an incentive to increase cardholders’ loyalty;