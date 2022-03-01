Cut card一定可以免信用卡年費？　取消卡有何霸道秘技？

以下係一段真實對話：

「好立克銀行收咗我1,800元年費呀！」田太驚惶失措地說。 「無事嘅，打去Call centre waive就得啦，𠵱家啲銀行想慳水慳力，連上枱搵真人聽都唔使架喇，直接IVR撳掣就得啦。」田生，淡定地做緊公司嘢。 「但係佢落咗Statement咯喎，仲有如果佢唔畀我Waive咁點算呢？」 「落咗Statement係無關係的，如果成功Waive到年費，就會直接扣個Statement balance；再加上，如果佢咁抵死唔Waive，直接Cut card就唔需要畀喇。」 「但係就算話Cut card，CS都可以唔睬你，索性收1,800元一拍兩散喎，咁我咪好蝕？」 「我意思係真係Cut card，而唔係威脅銀行Cut card哦。成件事同『維持客戶關係』係無關架，哪怕銀行無視你Cut card嘅威脅，但只要你成功Cut card，就算年費已經落咗Statement銀行都唔准收架喇！」

點解一Cut card銀行就唔准收年費呢？呢個其實同「維持客戶關係」真係無咩關係，反而同信用卡收年費嘅原理有關喇！

其實銀行收緊大家邊一年嘅信用卡年費呢？

先問大家一個問題，當銀行收大家信用卡年費嘅時候，到佢銀行係收緊A)過去12個月嘅年費；定係B)未來12個月嘅年費呢？

答案係B)未來12個月嘅年費。

我試咗幾間銀行嘅Hotline，段聲都有講到將會幫我豁免「來年」嘅信用卡年費，咁當大家成功Cut card，即係未來一年唔會係佢嘅客人，咁就變成「本來無一卡，何處收年費？」啦！

所以話只要大家Cut咗Card，銀行其實係無得收嗰1,800元年費。咁既然根本就無「一拍兩散」呢個選項，大部分銀行只要聽到大家話要Cut card，都會乖乖幫大家做免年費喇。

【為着數你可以去到幾盡？ 點解信用卡推廣總係要登記？：按此】

點解我咁肯定銀行係收緊未來12個月嘅年費呢？

咁又點解我咁肯定銀行係收緊未來12個月嘅年費呢？呢個就可以睇番HKMA Supervisory Policy Manual（行內簡稱SPM）CR-S-5 Credit Card Business，其中1.4 Sources of income for credit cards就講到：

Annual fee — this is payable at the start of the membership year. However, it is not uncommon for card issuers to waive the annual fee as an incentive to increase cardholders’ loyalty;

我諗呢幾段字都非常Self-explanatory，我就唔畫蛇添足喇。

睇番呢份SPM都幾可愛架，寫到明It is “not uncommon” for card issuers to waive the annual fee，用到Double negative咁迂迴，我嘅一人翻譯就係：「喂，咁老土，不如唔好收啦」。

咁萬一我打極都上唔到枱話Cut card咁點算好呢？

我諗大家都遇過喺個IVR度撳極都撳唔到飛去CS（行內Jargon叫「上枱」）個掣，又或者已經過咗辦公時間（而我張卡又唔係白金卡或以上），又或者佢死都要我入PIN而我又偏偏唔記得咗，但係我又好想Cut card喎，咁點算好呢？

事先聲明，我都係建議大家行番正途，或者上網搵吓嗰啲1–1–8–1直飛真人秘道，搵返專門接Card hotline嘅同事幫手。

不過不過，如果大家真係要即刻非Cut card不可嘅，大家其實係可以打去「報失卡熱綫」的，呢條熱綫係不論卡種24小時運作，只要大家打去話唔見咗張卡，再同時話要取消埋張卡，亦唔需要補發新卡，咁就OK喇。

咁呢條「報失卡熱綫」嘅同事基本上係只做報失，而唔會答多餘嘅問題嘅，咁佢會唔會只幫我做報失，而唔幫我Cut card呢？

答案係機會極微，咁既然大家玩得「報失」，話自己都係唔放心所以想Cut埋張Card都真係合情合理；再者，其實銀行係無得拒絕大家Cut card的，睇番Treat Customer Fairly Charter第4點：

Banks should provide customers with reasonable channels to submit claims, make complaints, seek redress, and should not impose unreasonable barriers on customers to switch banks.

我既然都報失喇，咁你亦唔需要再補發新卡畀我，等我可以順手「switch bank」都唔過分啫 ，銀行一定要Entertain架喇！

點解Cut card就一定可以免年費呢？呢個同維持客戶關係無關哦！

今篇同大家分享咗點解Cut card係免年費嘅霸道之選，銀行對Cut card根本就無抵抗力，因為銀行收緊嘅係未來12個月嘅信用卡年費，所以銀行其實係無「一拍兩散」、收1,800元然後這輩子也不相往來嘅選項！

所以話「維持客戶關係」只係愰子，「無能為力」先係真章咯！

（Btws, 我真係試過有2間銀行夠膽唔批我個Fee waiver……咁當然我頭也不回連戶口都Cut埋佢啦……）

至於如果大家心急Cut card的話，「報失卡熱綫」就係另一霸道之選，不過我希望大家都行番正途啦，網上有齊各家銀行「直飛真人接聽」嘅快捷鍵，始終好嚟好去，12個月之後又係新客戶，總會再相見㗎嘛！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (160) — 點解 cut card 就一定可以免年費呢？呢個同維持客戶關係無關哦！】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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