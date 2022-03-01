  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】分析料俄烏衝突持續時間比預期長　高油價及滯脹風險或致亞洲出口需求下降

理財資訊 12:25 2022/03/01

分享：

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭對西方制裁俄羅斯的投資影響作出分析，認為過去周末的事態發展表明，這場衝突持續的時間比許多人預期的要長，但仍沒有明確訊號顯示俄羅斯有沒有計劃削減對歐盟的能源出口。

衝突或削美元信心　加強人民幣國際化

他續指，西方實施了更為嚴厲的經濟制裁，將幾家俄羅斯銀行從環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的支付系統中剔除，並阻止俄羅斯中央銀行兌換外滙。現在這升級的制裁方案有一些作用，可能導致俄羅斯的貨幣條件進一步收緊。由於歐洲仍然非常依賴俄羅斯的能源供應，西方的盟國一直謹慎地不禁止所有俄羅斯金融實體進入SWIFT系統。

由於俄羅斯中央銀行受到外滙的制裁，俄羅斯盧布繼續面臨下行壓力，這可能導致國內消費者信心和對俄羅斯資產的投資情緒進一步下降。除非俄羅斯當局完全切斷對歐洲的能源供應，否則將繼續有俄羅斯銀行仍然可以進入全球銀行體系。俄羅斯是中國第二大能源供應國，而且將可能變得愈來愈重要。隨着時間的推移，這也可能削弱市場對美元作為全球支付和穩定財富儲備貨幣的信心，並可能加強人民幣的國際化。

避險情緒持續　投資者轉向黃金等資產

從亞太區的角度來看，高油價對經濟的影響，以及主要經濟體的滯脹風險，可能導致全球對亞洲出口的需求下降，而且該區許多國家都是石油的淨進口國。儘管如此，還是對大多數亞洲國家能夠承受這些衝擊感到非常樂觀。雖然在中國等市場，生產者價格通脹受到一定程度的關注，但區內的消費者通脹仍處於正常範圍內。從歷史數據來看，原油價格對該區的經濟增長、當地貨幣和風險資產的影響微乎其微。更擔心的是潛在的能源供應衝擊可能導致發達市場出現滯脹風險，從而削弱消費者對亞洲商品的信心。

短期內，市場將繼續震盪，趙耀庭認為避險情緒可能會持續，因為投資者將轉向美元、日圓、大盤股、黃金等避險資產，以及其他如能源和房地產等另類資產。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【大灣區】大灣區創新能力持續增強　港澳將進一步融入國家創新體系
2022/02/28
【大灣區】大灣區創新能力持續增強　港澳將進一步融入國家創新體系
【烏克蘭戰爭】景順：衝突或致大宗商品價格上漲　推高通脹出現輕微滯脹
2022/02/28
【烏克蘭戰爭】景順：衝突或致大宗商品價格上漲　推高通脹出現輕微滯脹
【健康增值】在家工作如何避免抗疫肥胖？
2022/02/26
【健康增值】在家工作如何避免抗疫肥胖？
【福布斯富豪榜】2022年香港10大富豪　李嘉誠以360億美元蟬聯香港首富
2022/02/24
【福布斯富豪榜】2022年香港10大富豪　李嘉誠以360億美元蟬聯香港首富
【財政預算案2022】放寬首置人士按揭保險　1000萬元以下可9成按揭
2022/02/23
【財政預算案2022】放寬首置人士按揭保險　1000萬元以下可9成按揭
歐洲 制裁 黃金 滯脹 中央銀行 戰爭 能源供應 石油 商品 經濟

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】景順：衝突或致大宗商品價格上漲　推高通脹出現輕微滯脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款