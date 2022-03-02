【消費優惠】euro go go半價加購蜜糖雞翼　元氣壽司全新壽司盛75折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. euro go go：半價加購蜜糖雞翼

由即日起至3月4日，只要出示已追蹤euro go go facebook專頁的畫面並作任何餐飲消費，即可以28元加購蜜糖雞翼1客。優惠只限外賣自取以及每人限購2客。

優惠早上11時起適用，餐飲消費不包括零售產品。數量有限，售完即止。

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2. 元氣壽司：全新壽司盛75折優惠

元氣壽司現正推出75折外賣自取壽司盛優惠，以87元即可買特選壽司盛A（原價117元）、177元嘆經典壽司盛A（原價237元），另有兒童壽司盛A優惠價82元（原價110元）。

此外，即日起至3月13日，到元氣惠顧堂食或到店外賣自取（網上訂購除外）滿250元用PayMe付款，即可透過PayMe獲贈50元元氣電子優惠券，可於下次堂食或到店外賣自取滿250元使用。優惠期內每人最多可獲取2張優惠券，數量有限，送完即止。

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網上訂購

3. 123 by Ella：購物滿120元送20元自選貨品

由即日起至3月6日，於123 by Ella全場購買貨品2件或以上折實價滿120元，即送20元自選貨品1件。貨品/贈品數量有限，售完/送完即止。

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分店地址

撰文：hket小編

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