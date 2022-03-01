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【虛擬銀行】ZA Bank推抗疫優惠2.0　訂閱串流／外賣平台3個月首月半價回贈

精明消費 11:40 2022/03/01

分享：

虛擬銀行ZA Bank宣布推出「#StaySafe2.0」抗疫優惠，包括訂閱串流平台及外賣平台獲半價現金回贈、受疫情影響的行業申請提早出糧可免30日息等4項優惠，為客戶在抗疫期間加油打氣，

1. 居家娛樂優惠

由即日起至5月31日，用ZA Card於Netflix、Viu、MOOV、Spotify、戶戶送Plus或pandapro連續繳付訂閱服務3個月，首月即享半價現金回贈，每位用戶最多可獲50元回贈，但不包括以Paypal、Apple Pay或Google Pay進行的交易。

2. 提早出糧免30日息

由即日起至3月27日，從事受疫情影響行業的用戶，包括零售、餐飲、酒店、物業管理、保安、物流、速遞、倉庫及建造業，成功申請「出糧FastPass」，可提早7日預支月薪，兼享頭30日免息，協助打工仔靈活調動資金以備不時之需。

3. 投保送抗原測試套裝

3月11日或之前憑優惠碼「STAYSAFE」經ZA Bank App以年繳方式投保任何保險產品，且保費滿600元，即可免費獲得價值336元的Deepblue快速抗原測試套裝2份，名額有350份，先到先得送完即止。

4. 特快批核中小企私人貸款

由即日起至3月27日，中小企老闆憑貸款優惠碼「SPEEDY」申請ZA Bank私人分期貸款，完成申請程序後可獲特快批核，最快1日就能獲得最終審批結果。如申請5萬元或以上的分期貸款，更可獲9折貸款優惠券，幫用戶解決資金週轉問題。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 理財快訊

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