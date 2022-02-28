【大灣區】大灣區創新能力持續增強　港澳將進一步融入國家創新體系

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布三周年。當中國際科創中心建設進展、推動內地與港澳科技合作成效等方面備受關注。在國務院新聞辦公室上周五（25日）在北京舉行科技創新有關進展新聞發布會上，科技部回應媒體相關提問時表示，目前大灣區科技創新能力持續增強、創新能力建設布局不斷優化、新興產業的引領能力大幅提升、開放合作取得新突破，並推動港澳科技力量進一步融入國家創新體系。

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科技部國際合作司司長戴鋼表示，香港和澳門科技力量是國家創新體系和國家戰略科技力量的重要組成部分，科技部與港澳特區政府充分協商，推出一系列惠港惠澳科技措施，推動港澳科技力量進一步融入國家創新體系，目前主要有三方面進展。

首先，是深入落實中央惠港惠澳科技政策。中央財政科研經費過境支持港澳科技發展；國家重點研發計劃17個基礎前沿類專項、自然科學基金優秀青年科學基金向港澳開放；4家香港高校在內地的分支機構成為人類遺傳資源過境香港的試點單位，可獨立申請內地人類遺傳資源過境香港。

另外，是支持港澳建設國家級科研平台。支持香港建設16個國家重點實驗室、6個國家工程技術研究中心香港分中心、3個國家高新技術產業化基地香港夥伴基地、2個國家級科技企業孵化器等一批創新平台。支持澳門建設4個國家重點實驗室，以及港澳地區「一帶一路」聯合實驗室、澳門海岸帶生態環境野外科學觀測研究站等科研和國際合作平台。

此外，助力港澳青年投身創新創業。組織香港創業青年內地行，近千名香港青年參訪內地33家國家高新區、134家企業。舉辦中國創新創業大賽港澳台賽、中國火炬創業導師大灣區行等活動。

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戴鋼透露，下一步科技部將與港澳特區政府一起，進一步促進創新要素融通，滙聚三地智慧與力量，支持香港建設國際科技創新中心，支持澳門以科技創新助力經濟適度多元發展，助推港澳科技力量融入國家發展大局。

責任編輯：鄭樂怡

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