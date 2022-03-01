【品味投資】勞力士王者地位不變！　2021年全球最受歡迎手錶品牌及型號

二手鐘錶平台chrono24根據用戶搜尋及交易紀錄，得出2021年全球最受歡迎手錶品牌及型號。去年有超過1億人在該平台購買這些手錶品牌，代表這些品牌深受全球人的喜愛，意味着這些手錶品牌在二手市場有需求。

【最保值手錶品牌竟然唔係勞力士！ 邊個品牌平均回報近50%？：按此】

■2021年全球最受歡迎手錶品牌■

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在2021年全球最受歡迎的手錶品牌中，勞力士以市佔率29.5%奪得榜首，惟較去年同期下跌7.8%；排名第二的Omega市佔率為10.5%，第三名的Seiko則獲得4.9%。

另外，chrono24亦有列出香港最受歡迎的手錶品牌，前三名分別為Rolex、Patek Philippe及Audemars Piguet。

■2021年全球最受歡迎手錶型號■

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至於2021年全球最受歡迎手錶型號方面，分別由Rolex及Omega瓜分前5名，第一名是Rolex Datejust、第二名為Rolex Submariner、而第三名Omega Seamaster。

責任編輯：曹佩鈞

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