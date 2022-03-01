  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【品味投資】勞力士王者地位不變！　2021年全球最受歡迎手錶品牌及型號

15:10 2022/03/01

分享：

二手鐘錶平台chrono24根據用戶搜尋及交易紀錄，得出2021年全球最受歡迎手錶品牌及型號。去年有超過1億人在該平台購買這些手錶品牌，代表這些品牌深受全球人的喜愛，意味着這些手錶品牌在二手市場有需求。

【最保值手錶品牌竟然唔係勞力士！ 邊個品牌平均回報近50%？：按此

■2021年全球最受歡迎手錶品牌■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在2021年全球最受歡迎的手錶品牌中，勞力士以市佔率29.5%奪得榜首，惟較去年同期下跌7.8%；排名第二的Omega市佔率為10.5%，第三名的Seiko則獲得4.9%。

另外，chrono24亦有列出香港最受歡迎的手錶品牌，前三名分別為Rolex、Patek Philippe及Audemars Piguet。

■2021年全球最受歡迎手錶型號■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

至於2021年全球最受歡迎手錶型號方面，分別由Rolex及Omega瓜分前5名，第一名是Rolex Datejust、第二名為Rolex Submariner、而第三名Omega Seamaster。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【元宇宙】汽車雜誌結合NFT技術　開發綫上遊戲設計虛擬賽車
今日
【元宇宙】汽車雜誌結合NFT技術　開發綫上遊戲設計虛擬賽車
【NFT】余文樂推自家NFT作品　每個售價達1.5萬　全數售罄可望進帳近億
今日
【NFT】余文樂推自家NFT作品　每個售價達1.5萬　全數售罄可望進帳近億
【NFT】明星效應非穩賺！　首發交易混亂惹不滿　陳冠希NFT拍賣跌破發行價
2022/02/22
【NFT】明星效應非穩賺！　首發交易混亂惹不滿　陳冠希NFT拍賣跌破發行價
【品味投資】麥卡倫史上最高年份威士忌　全球限量288瓶售價近百萬港元
2022/02/22
【品味投資】麥卡倫史上最高年份威士忌　全球限量288瓶售價近百萬港元
【元宇宙】迪士尼設新團隊進軍元宇宙　連結虛擬現實世界冀創新故事體驗
2022/02/21
【元宇宙】迪士尼設新團隊進軍元宇宙　連結虛擬現實世界冀創新故事體驗
鐘錶 勞力士 鐘錶

上一篇文章

【MPF】俄烏局勢惡化全球股市下挫　今年來強積金初步人均蝕$11,706

下一篇文章

【職場熱話】疫下Last Day打工仔點派餅好？原來可以咁做？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【快速測試】政府認可7款快速測試套裝　價格由48至120元不等　網購平台、藥妝店均有售
【快速測試】政府認可7款快速測試套裝　價格由48至120元不等　網購平台、藥妝店均有售
【快速測試】第5波疫情嚴峻　快速測試套裝價錢比較　最平67.5元一次
【快速測試】第5波疫情嚴峻　快速測試套裝價錢比較　最平67.5元一次
【5000元消費券】約13萬市民3月16日可領$1,000消費券　未達$4,000消費要求均可領取
【5000元消費券】約13萬市民3月16日可領$1,000消費券　未達$4,000消費要求均可領取
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）
【抗疫支援】確診者符合3大條件　可申領5000元津貼（申請資格及方法一覽）
【抗疫支援】確診者符合3大條件　可申領5000元津貼（申請資格及方法一覽）
【抗疫基金】短暫失業人士1萬元援助金有咩申請條件？　長期失業／無MPF都可以攞？
【抗疫基金】短暫失業人士1萬元援助金有咩申請條件？　長期失業／無MPF都可以攞？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款