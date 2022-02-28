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【烏克蘭戰爭】股神巴菲特曾籲「戰時」別賣股套現　長綫投資更勝持現金黃金

個人增值 18:05 2022/02/28

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俄烏局勢緊張，環球股市持續波動，投資者或考慮沽出股票將資金投放至避險工具。但經歷多次大風浪的「股神」巴菲特（Buffet Warren）曾在2014年俄羅斯入侵克里米亞時警告，不要在戰爭期間拋售股票，同時也勸喻投資者別囤積現金或黃金，他認為長綫投資美國企業，是有效累積財富的方法之一。

【投資新手用6萬元買股票 點砌股票組合年賺10%回報？：按此

回顧2014年觀點：戰時不要賣股套現

巴菲特在2014年俄羅斯入侵克里米亞時接受CNBC訪問提到，他認為在戰爭時期投資者應繼續買股，而非囤積現金。他當時表示，在他經歷的所有危機中，股價都出現了上漲，又指即使俄羅斯入侵克里米亞升級為另一場冷戰，甚至第三次世界大戰，也不會賣股套現。他當時強調，一旦陷入重大戰爭，貨幣就會貶值，而美國企業將會隨時間變得更有價值，所以勸投資者千萬不要囤積現金。

【股神巴菲特轉軚擁抱金融科技？ 巴郡上季掃78億元虛銀Nubank股份：按此

對美國前景充滿信心

巴菲特多次強調自己對美國前景的信心，他在巴郡2020年會議上表示，在二戰時、古巴導彈危機、911、金融危機期間也深信，基本上沒有甚麼能阻止美國發展，他補充指，當面臨更嚴峻的問題，美國總會創造奇蹟。而他亦再度於今年的給股東的信中以巴郡經歷強調：「永遠不要與美國市場對賭」（Never bet against America），又稱自己在經歷最初暴跌之後，仍總是將至少80%的淨資產投資在股票上，「我最喜歡的狀態是100%」。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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