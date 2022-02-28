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【快速測試】政府認可7款快速測試套裝　價格由48至120元不等　網購平台、藥妝店均有售

18:20 2022/02/28

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近日市面上不少商戶都有售賣快速抗原測試套裝，大批市民都瘋狂搶購。雖然大部分套裝都聲稱獲歐盟、美國或內地機構認證，但準繩度成疑，市民應該如何選擇？政府又認可哪些套裝的檢測結果呢？政府日前公布7款最近採購的快速測試品牌，這些測試包會免費派發予於指定高風險及特定群組、和進行「居安抗疫」人士使用，因此質素可謂獲政府認可。市民如有需要購買快速測試套裝，建議可作參考。

【驚產品質素參差？ 選購前查政府FDA歐盟認可名單（附網址）：按此

7款檢測套裝全部都是以鼻拭子採樣，其中5款為內地公司、1款為香港公司及1款為德國公司。測試包價錢介乎48元至120元不等，市民可在網購平台、藥妝店、百貨公司等地方購買。

■7款政府採購快速檢測品牌■

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除了以上7款測試包外，市民亦可參考8款由本港衞生署醫療儀器科批准的測試套裝、68款由國家藥品監督管理局批准的測試套裝、198款由歐盟批准表列於「歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單」上的測試套裝、及44款獲美國食品及藥物管理局認可的測試套裝列表。

按以下連結參閱

香港衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試

國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單

歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單（只備英文版本）

美國食品及藥物管理局發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單（只備英文版本）

另外，政府提醒市民，目前市場仍有足夠的快速測試套裝供應，市民毋須囤貨。

 

責任編輯：嚴熹曼

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病毒檢測 冠狀病毒 疫情 衞生署 香港

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