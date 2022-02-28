【MPF】劉麥嘉軒：善用TVC壯大退休儲備　鼓勵21/22課稅年度前開戶及供款

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，提到強積金的規模正持續壯大，每名計劃成員平均持有的強積金過去十年間增長超過一倍半，而自強積金實施至今的年率化淨回報4.3%，亦超越同期的年率化通脹1.8%，但不少人對強積金是否足夠退休保障表示關注。劉麥嘉軒強調強積金是香港實行的多支柱退休保障制度的其中一條支柱，旨在為打工仔提供基本退休保障，強積金必須與其他支柱相輔相成，包括自願性儲蓄，才能進一步提升退休保障。

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劉麥嘉軒表示，積金局一直鼓勵打工仔在強制性供款以外作自願性供款，以壯大退休儲備，而近年愈來愈多打工仔作出自願性強積金供款。以2019年4月推出的可扣稅自願性供款（Tax-deductible Voluntary Contributions，TVC）為例，截至2021年12月，TVC總供款額達52.55億元，較截至2020年12月TVC總供款額27.15億元上升近1倍。TVC帳戶數目亦由2020年12月的4.4萬個，上升逾三成至2021年12月的5.8萬個。由此可見TVC的扣稅優惠深受計劃成員歡迎。

劉麥嘉軒指，TVC既可為打工仔節省稅款，又可增加退休儲蓄，一舉兩得。她舉例，合資格人士只要作TVC，便可在薪俸稅或個人入息課稅享稅務扣減優惠，上限為每年6萬元。以一名單身強積金成員為例，如果每月收入為5萬元，年收入為60萬元，若他連續每月作出5,000元TVC（即每年6萬元TVC），假設平均每年的投資回報為4.3%，20年之後，估算從TVC所產生的強積金接近200萬元。

她續指TVC最大的特點是供款靈活，供款額可因應個人的財政狀況及能力，自行決定供款次數及金額。她鼓勵計劃成員趁2021-2022課稅年度結束前開設TVC帳戶及供款。

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責任編輯：鄭樂怡

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