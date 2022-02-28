一門三傑保時捷新Macan登場　116萬頂級GTS版內外大升呢

▲ 保時捷上周推出一式3款型號的新一代Macan車系，包括最頂級的Macan GTS、Macan S及入門版Macan。

無懼疫情，保時捷（Porsche）於上周一口氣推出一式3款型號的新一代Macan車系，包括標準版的Macan、Macan S，以及最頂級的Macan GTS，無論是外形、內櫳、性能或底盤等均有全面升級，更有新色登場。3款新車亦由即日起至3月6日，於灣仔及九龍灣保時捷陳列室展出，波子迷不容錯過。

▲ Macan以GTS取代原有的Turbo版，換上全新車頭設計。

保時捷第一代的純種跑格SUV Macan早於2014年登場，後來於2018年推出Facelift版後，來到今代已是二度小改款。在3款新型號中，以頂級版的Macan GTS最備受矚目，雖然叫價逾116萬，依然有價有市，預訂量更是三者之冠。

新一代Macan車系取消了以往高性能的Turbo車型，取以代之就是GTS版。搭載車廠最高規格的2.9公升V6雙渦輪增壓引擎，以及7速PDK雙離合器自手排變速波箱，最大馬力輸出達至440PS，比上代多了60PS，而0至100km/h加速僅4.3秒，極速更可達272km/h，動力澎湃。

▲ GTS版搭載最高規格2.9公升 V6 雙渦輪增壓引擎，加上獨有的引擎聲浪，熱血渾厚。

▲ 21 吋RS Spyder設計緞光面輪圈，搭配紅色煞車卡鉗及保時捷表面塗層煞車系統（PSCB）。

性能外形大革新

懸掛方面亦有升呢，配備了專為GTS研發的跑車化氣壓懸載系統，將車身高度調低10mm，令外觀上更具跑味，同時具有主動式懸載調整系統（PASM），可根據不同路面情況主動調整避震力度，讓行車更順更穩，大大提升舒適度。

▲ 車側裙腳上加了塊黑色飾板，並印有GTS字樣。

▲ 選用與911及Panamera車系同款的多功能GT跑車軚盤，GTS更有專屬sports軚盤。

外形上，保時捷這次就大刀闊斧為Macan車系來個大革新，以GTS為例，最大改動就是車頭鬼面罩、泵把及擾流，除熏黑色車頭大燈外，整塊鬼面罩連泵把也統統換上全黑色，加上新3D設計車頭進氣口及擾流翼，賣相更添霸氣有型。而前裙及後裙則比以往更低，並採用與車身相同配色，辨識度甚高。

內櫳方面，最特別是中控台換上了10.9吋觸控屏幕，上面更加裝了個全新的指針時鐘，波棍亦改用新式電子版，至於上代Macan波棍兩旁密密麻麻的按鈕，這次則全數刪走，改為簡潔清晰的觸控式電子按鍵，絕對值得一讚。

▲ 駕駛席換上全新設計圓形儀錶板，GTS有專屬的GTS字樣轉速錶。

▲ 中控台10.9吋觸控熒幕，配有保時捷通訊管理系統（PCM）控制台，有GPS、聲控等功能，上方更有全新指針時鐘。

標準強化版同步登場

至於標準版Macan，就配備全新開發的直列式4缸渦輪增壓引擎，馬力輸出達265PS，由靜止加速至100km/h僅需6.4秒，極速可達232km/h。Macan S則配備性能較強的2.9公升V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力有380PS，較上代提升26PS，0至100km/h加速僅4.6秒，極速可達259km/h。

▲ 標準版Macan

Macan及Macan S售價分別為73.9萬及89.9萬起，不過在3款新車登場同時，廠方亦宣布會追加一款強化入門版Macan T，定位介乎Macan及Macan S之間，約售80.5萬起，預計今年第四季才登場。

▲ Macan S

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Macan GTS規格表：

售價：$1,155,000起（已連稅）

車型：5門5座位SUV

引擎：2.9公升V6雙渦輪增壓

最大馬力：440PS/5,700 - 6,600rpm

峰值扭力：550Nm/1,900 - 5,600rpm

驅動形式：7速雙離合器自手排變速、四驅

車身長×闊×高：4,726×1,927×1,596mm

前/後輪軸距：2,807mm

0-100km/h加速：4.5秒

極速：272km/h

查詢：Porsche HK（2926 2911）