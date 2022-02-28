  • 20°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一門三傑保時捷新Macan登場　116萬頂級GTS版內外大升呢

博客 15:20 2022/02/28

分享：

保時捷上周推出一式3款型號的新一代Macan車系，包括最頂級的Macan GTS、Macan S及入門版Macan。

無懼疫情，保時捷（Porsche）於上周一口氣推出一式3款型號的新一代Macan車系，包括標準版的Macan、Macan S，以及最頂級的Macan GTS，無論是外形、內櫳、性能或底盤等均有全面升級，更有新色登場。3款新車亦由即日起至3月6日，於灣仔及九龍灣保時捷陳列室展出，波子迷不容錯過。

Macan以GTS取代原有的Turbo版，換上全新車頭設計。

保時捷第一代的純種跑格SUV Macan早於2014年登場，後來於2018年推出Facelift版後，來到今代已是二度小改款。在3款新型號中，以頂級版的Macan GTS最備受矚目，雖然叫價逾116萬，依然有價有市，預訂量更是三者之冠。

新一代Macan車系取消了以往高性能的Turbo車型，取以代之就是GTS版。搭載車廠最高規格的2.9公升V6雙渦輪增壓引擎，以及7速PDK雙離合器自手排變速波箱，最大馬力輸出達至440PS，比上代多了60PS，而0至100km/h加速僅4.3秒，極速更可達272km/h，動力澎湃。

GTS版搭載最高規格2.9公升 V6 雙渦輪增壓引擎，加上獨有的引擎聲浪，熱血渾厚。

21 吋RS Spyder設計緞光面輪圈，搭配紅色煞車卡鉗及保時捷表面塗層煞車系統（PSCB）。

性能外形大革新

懸掛方面亦有升呢，配備了專為GTS研發的跑車化氣壓懸載系統，將車身高度調低10mm，令外觀上更具跑味，同時具有主動式懸載調整系統（PASM），可根據不同路面情況主動調整避震力度，讓行車更順更穩，大大提升舒適度。

車側裙腳上加了塊黑色飾板，並印有GTS字樣。

選用與911及Panamera車系同款的多功能GT跑車軚盤，GTS更有專屬sports軚盤。

外形上，保時捷這次就大刀闊斧為Macan車系來個大革新，以GTS為例，最大改動就是車頭鬼面罩、泵把及擾流，除熏黑色車頭大燈外，整塊鬼面罩連泵把也統統換上全黑色，加上新3D設計車頭進氣口及擾流翼，賣相更添霸氣有型。而前裙及後裙則比以往更低，並採用與車身相同配色，辨識度甚高。

內櫳方面，最特別是中控台換上了10.9吋觸控屏幕，上面更加裝了個全新的指針時鐘，波棍亦改用新式電子版，至於上代Macan波棍兩旁密密麻麻的按鈕，這次則全數刪走，改為簡潔清晰的觸控式電子按鍵，絕對值得一讚。

駕駛席換上全新設計圓形儀錶板，GTS有專屬的GTS字樣轉速錶。

中控台10.9吋觸控熒幕，配有保時捷通訊管理系統（PCM）控制台，有GPS、聲控等功能，上方更有全新指針時鐘。

標準強化版同步登場

至於標準版Macan，就配備全新開發的直列式4缸渦輪增壓引擎，馬力輸出達265PS，由靜止加速至100km/h僅需6.4秒，極速可達232km/h。Macan S則配備性能較強的2.9公升V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力有380PS，較上代提升26PS，0至100km/h加速僅4.6秒，極速可達259km/h。

標準版Macan

Macan及Macan S售價分別為73.9萬及89.9萬起，不過在3款新車登場同時，廠方亦宣布會追加一款強化入門版Macan T，定位介乎Macan及Macan S之間，約售80.5萬起，預計今年第四季才登場。

Macan S

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Macan GTS規格表：

售價：$1,155,000起（已連稅）

車型：5門5座位SUV

引擎：2.9公升V6雙渦輪增壓

最大馬力：440PS/5,700 - 6,600rpm

峰值扭力：550Nm/1,900 - 5,600rpm

驅動形式：7速雙離合器自手排變速、四驅

車身長×闊×高：4,726×1,927×1,596mm

前/後輪軸距：2,807mm

0-100km/h加速：4.5秒

極速：272km/h

查詢：Porsche HK（2926 2911）

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

Porsche Taycan　電跑王者駕臨
2020/07/09
Porsche Taycan　電跑王者駕臨
自主研發海王星引擎 350萬瑪莎拉蒂兩座超跑MC20
2022/01/11
自主研發海王星引擎 350萬瑪莎拉蒂兩座超跑MC20
170萬新SUV馬力達550匹　Jaguar F-Pace SVR
2022/02/23
170萬新SUV馬力達550匹　Jaguar F-Pace SVR

你可能感興趣

Porsche Taycan　電跑王者駕臨
19:35 2020/07/09
Porsche Taycan　電跑王者駕臨
自主研發海王星引擎 350萬瑪莎拉蒂兩座超跑MC20
14:10 2022/01/11
自主研發海王星引擎 350萬瑪莎拉蒂兩座超跑MC20
170萬新SUV馬力達550匹　Jaguar F-Pace SVR
12:33 2022/02/23
170萬新SUV馬力達550匹　Jaguar F-Pace SVR

最新專欄文章 更多

【熱門劇集】Netflix《創造安娜》改編真實事件　俄國女孩偽裝富二代騙盡紐約上流圈
2022/02/25
【熱門劇集】Netflix《創造安娜》改編真實事件　俄國女孩偽裝富二代騙盡紐約上流圈
球鞋抽籤造勢　3大品牌推限定版版炒至過萬
2022/02/25
球鞋抽籤造勢　3大品牌推限定版版炒至過萬
170萬新SUV馬力達550匹　Jaguar F-Pace SVR
2022/02/23
170萬新SUV馬力達550匹　Jaguar F-Pace SVR
西貢實試52萬平治新混能　Mercedes-Benz C 200 Saloon
2022/02/22
西貢實試52萬平治新混能　Mercedes-Benz C 200 Saloon
時尚大「熊」人登陸各大品牌　Moschino,Ralph Lauren齊發力
2022/02/18
時尚大「熊」人登陸各大品牌　Moschino,Ralph Lauren齊發力
保時捷 汽車 灣仔 電動車 九龍灣

上一篇文章

【美股分析】跟巴郡買Nu Holdings值博嗎？

下一篇文章

【MPF】積金局引入AI聊天機械人　為你解答常見MPF問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

csl. MIRROR 5G月費計劃成逆市奇葩 香港寬頻減價挑機圖搶市佔
csl. MIRROR 5G月費計劃成逆市奇葩 香港寬頻減價挑機圖搶市佔
博客 - 【虛擬貨幣】區塊鏈平台高薪挖角　料更多優秀人才轉戰加密行業
【虛擬貨幣】區塊鏈平台高薪挖角　料更多優秀人才轉戰加密行業
【熱門劇集】Netflix《創造安娜》改編真實事件　俄國女孩偽裝富二代騙盡紐約上流圈
【熱門劇集】Netflix《創造安娜》改編真實事件　俄國女孩偽裝富二代騙盡紐約上流圈
球鞋抽籤造勢　3大品牌推限定版版炒至過萬
球鞋抽籤造勢　3大品牌推限定版版炒至過萬
一門三傑保時捷新Macan登場　116萬頂級GTS版內外大升呢
一門三傑保時捷新Macan登場　116萬頂級GTS版內外大升呢
博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款