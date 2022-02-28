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【生活理財】WeChat Pay HK打通物業管理平台方便出行　集中管理水電煤管理費帳單 (附迎新優惠碼)

個人增值 18:35 2022/02/28

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科技發達的時代，市民外出可減少使用現金，在疫情下亦盡量不想接觸現金。WeChat Pay HK宣布與康業服務達成全方位合作，康業及其聯號公司管理的屋苑或大廈的業戶可陸續在WeChat Pay HK內登記及繳交物業管理費，享受流暢、快捷、便利的電子支付服務。

此外，康業服務自行研發的綜合屋苑手機應用程式「SoProp」亦已接入WeChat Pay HK，業戶不論是預訂會所設施或於會所餐廳訂購外賣等，均可使用WeChat Pay HK支付，同時享受WeChat Pay HK為用戶提供的多項優惠。

康業服務管理的屋苑或大廈接入WeChat Pay HK後，業戶即可利用WeChat Pay HK快速繳付物業管理費。用戶每個月亦會收到繳費提醒，功能簡單易用，毋須每次重覆輸入電子帳單號碼，即可快速繳交費用，疫情期間以電子支付方式繳交物業管理費就更安心。同時，用戶更可集中管理水、電、煤及物業管理費等日常帳單，方便日常生活繳費。

新用戶獲專屬迎新獎賞

合資格的WeChat Pay HK新用戶在2022年3月1日至4月30日，只要在優惠專區內輸入優惠碼「HYS50」，即可獲得2張25元的迎新獎賞，消費滿50元即可使用，包括用於康業服務旗下管理物業的綫上繳費服務。同時，用戶只要在2022年3月1 至3月31日期間，每逢周六至周日期間繳交物業管理費，即可以參與WeChat Pay HK的「周末狂賞搖」活動，隨時贏得888元電子現金券的回贈獎賞。

 

責任編輯：陳玉蓮

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