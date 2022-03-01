【抗疫支援】感謝醫護人員抗疫　食肆及商場專屬優惠一覽

新冠肺炎疫情踏入第五波，疫情轉趨嚴重，初步確診、社區感染數字每天都在攀升。公立醫院病房爆滿，另一方面，醫護人員除了面對感染病毒的風險，更要面對沉重的工作壓力。

最近，多間餐飲商戶和商場為了感謝醫護人員努力不懈地抗疫，因此推出了專屬飲食及消費優惠，現輯錄部分優惠，列出如下。

1. 金滿庭：醫護人員用手機掃瞄優惠二維碼 免費送熱飲

由2月22日起，醫護人員可到金滿庭出示有效工作證件，並用手機掃瞄優惠二維碼，在網站登記及領取換領券，即可獲贈熱飲或熱特飲1杯。

此優惠全日適用，毋須作任何消費。如醫護人員已於餐廳用餐，則可額外獲贈熱飲1杯。數量有限，送完即止。

優惠詳情

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除了金滿庭外，多間餐廳亦有參與周大福企業社會方案及稻苗飲食專業學會聯合主辦的「10萬杯熱飲為醫護送暖」優惠計劃，詳情可瀏覽優惠及適用商舖資訊。

2. Beans：醫管局員工堂食消費送蛋糕1件及心意卡

由2月17日起，醫管局員工到Beans各分店任何堂食消費，並在入座時出示醫管局員工證，即可獲贈Beans Homemade Cake 1件，亦會附上由其他客人所寫的心意卡。

同時，荳子冰室亦有醫護人員優惠，凡於早上11時半後惠顧堂食，即可獲得是日糖水1客及心意卡1張。

以上兩項優惠為期3個月，至本年5月17日止。供應食品有限，送完即止。

分店地址及優惠詳情

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3.LIFETASTIC：醫護人員堂食、外賣及預訂蛋糕享7折

由2月21日起，醫護人員凡出示有效的醫護證明正本，在全綫LIFETASTIC分店惠顧堂食、外賣自取及親臨分店預訂蛋糕，即可享有7折優惠。如需堂食，加一服務費以原價計算。

請留意，此優惠不包括網店訂購及有關的免費送遞服務，亦不適用於購買派對件裝蛋糕、心型草莓西瓜蛋糕、日本草莓雲尼拿蛋糕及非蛋糕產品。

優惠詳情

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4. 賞茶：醫管局及消防處人員飲品買一送一

台式茶飲店賞茶由即日起至5月31日，醫管局員工或消防處屬員（包括消防員及救護員）凡出示有效證件，惠顧台式飲品可享買一送一優惠。

請留意，優惠飲品為價格較低者，同時，此優惠不適用透過賞茶APP綫上落單及期間限定飲品。

優惠詳情

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5. Holy Brown: 親臨分店即可免費獲贈熱咖啡或茶1杯

由2月19日起，醫護人員到中環士丹利街或荔枝角D2 Place Holly Brown分店出示醫護證明，即可免費獲贈熱咖啡或茶1杯。優惠期至4月19日。

優惠詳情

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6. Bulldog Hotdog: 醫護／救護人員出示證件 送指定口味熱狗＋汽水

熱狗店Bulldog Hotdog推出優惠，醫護及救護人員凡於分店出示證件，即可免費獲贈美式風味／德國風情熱狗配汽水1份。

優惠詳情

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7. MOKO新世紀廣場/新都會廣場：特選醫護及抗疫人員專享$120禮券

由2月24日至4月30日期間，MOKO新世紀廣場及新都會廣場會向特選醫護人員、抗疫人員（包括疫苗中心或檢測中心之工作人員、清潔及外賣人員）贈送20元一田禮券及100元健康抗疫禮券。

以上人員只需在The Point手機應用程式內預先換領「特選醫護及抗疫人員專享$20一田禮券換領證」1張，然後到廣場出示工作證明，即可領取合共120元的禮券，名額有限，換完即止。詳情請參閱The Point手機應用程式內之條款及細則。

優惠詳情 （MOKO新世紀廣場）

優惠詳情（新都會廣場）

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責任編輯：李伊洛

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