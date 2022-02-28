【電話卡實名制】電話智能卡實名登記明日開始　舊卡需於明年2月23日完成登記（附登記步驟）

由明日（3月1日）起，所有新發售的電話智能卡須在啓動服務前完成實名登記。至於現行的電話儲值卡則需於2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記；現正使用上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則毋須再作登記。

實名登記制適用於所有由香港電訊商發出，於本地用於人與人溝通之用的電話智能卡（包括語音、數據及／或短訊服務的電話智能卡）。由明日開始，新發售的電話智能卡（包括上台月費服務及電話儲值卡）須在啓動服務前完成實名登記。現行的電話儲值卡用戶則須於明年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記，否則會在上述時限後不能繼續使用。

■個人用戶實名登記的一般步驟■

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至於登記所需資料方面，個人用戶須登記其姓名、出生日期、香港身份證號碼及提供香港身份證副本。16歲以下人士登記時須得到一位年滿18歲成年人的確認，並同時登記該名成年人的資料。企業用戶則須提供其商業登記資料及指定某人士作為負責人，並提供該名人士的個人資料。在實名登記制下，個人用戶及企業用戶可向每間電訊商分別登記不多於10張及25張電話儲值卡。上台月費服務則沒有登記數量限制。

此外，政府考慮到部分用戶，尤其是長者，或會在登記過程中需要支援，政府正積極探討與各部門、社福機構和電訊商攜手協作，循不同途徑幫助有需要的人士在限期內完成實名登記。

責任編輯：曹佩鈞

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