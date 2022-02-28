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【虛擬貨幣】區塊鏈平台高薪挖角　料更多優秀人才轉戰加密行業

博客 12:25 2022/02/28

分享：

加密貨幣市場上周四亞洲交易時段，在俄羅斯入侵烏克蘭戰事消息公布後數小時內急跌，比特幣價格急跌至35,000美元以下，而以太幣跌至2,400美元以下。上周五拜登總統隨即表示將針對俄羅斯入侵烏克蘭實施經濟制裁，市場因已反彈。比特幣周一報37,748美元，一周上升0.57%。以太幣一周輕微上升0.38%，周一報2,614美元。短期投資風險情緒可能會成為加密市場走向主要關鍵。

【首間銀行步入元宇宙　摩通虛擬世界設貴賓室：按此

Polygon和Circle等區塊鏈平台公司正在從大型科技公司招聘頂尖人才，以致力於研發Web 3技術領域。由於加密行業的快速增長和豐厚的薪酬待遇，因而吸引許多科技主管從其他大機構如谷歌和亞馬遜轉場，前往加密和Web 3初創公司。預計會有更多矽谷優秀人才轉向加密貨幣公司，招聘市場將持續需求大增。

美國科羅拉多州（Colorado）州長Jared Polis於2月23日宣布，科羅拉多州將成為第一個接受加密貨幣作為州稅和費用支付的州。科羅拉多州將成為第一個正式歡迎加密貨幣支付稅款的州，但俄亥俄州（Ohio）於2018年實施了類似的測試計劃，最終被認為不成功並於2019年暫停此計劃。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報9458點，一周上升0.6%；ix比特幣指數報9119點，一周上升0.53%；ix以太幣指數報22411點，一周下跌0.08%。 

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 9458 +0.60%（+57）
ix比特幣指數 9119 +0.53%（+46）
ix以太幣指數 22411 -0.08%（-18）
*截至2022年2月28日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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