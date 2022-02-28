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【美股分析】跟巴郡買Nu Holdings值博嗎？

博客 16:45 2022/02/28

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巴菲特旗下的巴郡投資了一家金融科技公司Nu Holdings，在股神光環下，是否值得跟買？

全球投資市場在上周受到俄烏局勢所困，資產價格大幅波動，但是由於歐美近乎肯定不會出兵，歐洲連禁止俄羅斯用全球結算系統SWIFT也不願意，只是採取一些成效不大的制裁。如無其他意外舉動，俄羅斯入侵烏克蘭最動盪時間可能已過，等由俄羅斯扶植成立的親俄政府成立，就可算是劃上句號。

軍事衝突推升通脹

不過，縱使地緣政局可以降溫，石油及天然氣價格急升都已經令到全球通脹有進一步上升壓力，再加上伊朗核談判有阻滯，令到原油供應預期出現變化，油價即使調整，幅度亦相對有限。未來投資者焦點依然是要集中在美國聯儲局的貨幣政策上，因為2月在今日過後將結束，同時提醒市場，美國很快將踏入新一輪加息周期。

巴郡新增NU

面對這種難以預估的市況，部分投資者會想從大戶動作搵機會，從近日公布的機構第四季持倉變化，不少人發現巴郡新買了一隻金融科技公司Nu Holdings（美：NU），這是一家怎樣的公司？

Nu Holdings是巴西數碼銀行Nubank的母公司。Nubank主要營運地在巴西、墨西哥和哥倫比亞，有28%年齡為15歲以上的巴西人都是公司用戶，隨着業務發展及金融科技滲透率提升，已成為拉丁美洲漸露頭角的新興多元化的金融服務公司。不過，值得留意的是，巴郡買入Nu Holdings應是在去年12月透過首次公開招股（IPO）時進行，並不是在二手市場入貨。反之公司股價在今年2月初大升是因為從13F季報顯示，有其他基金在上年第四季買入刺激。可惜的是包括股神在內，於上季買了的投資者現時要「坐艇」，因為公司股價在反彈後，受累地緣政局緊張及業績而下跌。

收入繼續高增長

在2021年第四季，Nu Holdings的收入為6.4億美元，按年升214%，增長速度強勁。全年收入為17億美元，按年升130.4%，即第四季收入佔全年37.5%。2021年前九個月，收入增長99%。不過，作為初創公司就仍處於虧損階段，第四季要蝕6,620萬美元，較2020年同期蝕1.1億美元收窄。另外，如果看經調整純利上季為320萬美元，較2020年第四季1,540萬美元低，但各自都有特殊項目。在2020年第四季，有1.01億美元由可轉換金融工具產生的金融成本。

此外，公司主要收入來自私人貸款及信用卡貸款，除了貸款增長外，巴西加息令到利息收入上升。在第四季，Nu Holdings存款及可賺取利息組合分別按年升73.2%及317.5%，所以來自金融工具的利息收入及獲利增長390.5%。而受惠客戶賺物金額按年升88.2%，就刺激費用及佣金收入按年升74%。對於初創金融科技公司客戶增長是關鍵指標，於上季客戶數達5,390萬，按年升61.9%。其中，有5,250萬為零售客戶，140萬為中小企客戶。

Nu Holdings營運策略是吸新客，提高每客戶收入，降低營運成本，繼而獲利。在第四季每活躍客戶的月平均收入為5.6美元，較去年同期的3.3美元有顯著提升，較第三季的4.9美元亦有增長。每活躍客戶月平均服務成本為0.9美元，對比2020年第四季的1.1美元有所下降。

總結來說，從很多營運數字見公司表現向好，並且受惠到當地加息，但因涉及NuSócios計劃，第四季應有額外刺激。另外，營運現金流仍為負數，反映日常經營產生現金未足以支持公司自給自足地持續營運。Nu Holdings現時市銷率為21倍，稱不上平，而且拉丁美洲地區的經濟經常波動，特別是美國將加息，因此不妨先放入監察名單繼續觀望。

 

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰跟巴郡買Nu Holdings 未必值博】（收費文章）

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 美股追蹤

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