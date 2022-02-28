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【5000元消費券】約13萬市民3月16日可領$1,000消費券　未達$4,000消費要求均可領取

精明消費 13:05 2022/02/28

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由於受八達通儲值額上限所限，若以八達通領取5,000元消費券的市民需分3期領取。而政府發言人昨日（27日）表示，約13萬名以八達通收取上一輪消費券的市民，將於3月16日獲發餘下1,000元消費券，並會在當日陸續收到相關手機短訊通知，領取限期為9月30日。

【1萬元消費券分兩期發放　幾時有得攞？可以轉支付工具？：按此

發言人表示，鑑於本港近月疫情嚴峻，有極少部分以八達通收取上一輪消費券的市民，或因疫情關係令其「合資格消費」累積總額未能趕及於限期前達到4,000元的要求，但與之相差並不遠。政府決定採取特別安排，在3月16日向所有未獲發放尾期1,000元消費券的市民發放有關消費券，領取限期同樣為9月30日。相關市民屆時可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

此外，市民可透過八達通手機應用程式、八達通網站及客戶服務熱綫（2969 5500）3個途徑查詢已發放的消費券金額、未領取的消費券餘額和到期日等資料。

 

責任編輯：曹佩鈞

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