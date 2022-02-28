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【烏克蘭戰爭】景順：衝突或致大宗商品價格上漲　推高通脹出現輕微滯脹

理財資訊 15:10 2022/02/28

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俄羅斯在烏克蘭發起「特別軍事行動」，景順全球市場策略師團隊就此發表觀點，認為迄今為止的市場反應是專注避險，但並非無差別地進行。跨資產類別和地區的變動反映了宏觀風險敞口中，受衝突影響最嚴重的大宗商品有顯著波動。

歐洲受影響最大　美國及亞洲相對較少

景順相信，俄烏正處於一個全面公開衝突情景中。在歐洲發生公開衝突顯然是對國際體系的重大衝擊。然而，鑑於北約對西歐國家的保護，預計衝突將集中在烏克蘭領土上。

在全球經濟的影響上，這對烏克蘭和俄羅斯的附帶損害最為嚴重。歐洲受影響最大，美國和亞洲較少，對許多新興市場的影響則在兩者之間。對世界其他地區的經濟影響可能來自大宗商品價格上漲，推高通脹而損害增長，出現輕微滯脹。但是，如果衝突和緊張局勢升級到俄羅斯被排除在西方支付和快速通訊系統之外的地步，就像伊朗一樣，能源供應中斷可能會導致嚴重的滯脹衝擊。歐洲40%天然氣、一半的固體燃料（包括煤炭），約四分之一石油供應來自俄羅斯。

主要央行鷹派立場將稍為紓緩

景順預計，俄羅斯在烏克蘭發起「特別軍事行動」對於貨幣政策的後果將稍為紓緩，主要央行的鷹派立場，料美聯儲傾向於在3月加息25個基點，歐洲央行將保持觀望。

短期內市場相信將繼續高度波動，但注意到過去的衝突往往為長期投資者提供了良好的切入點。鑑於波動性和不確定性加劇，戰爭以及滯脹風險加強了投資組合多樣化的理由。

 

責任編輯：鄭樂怡

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