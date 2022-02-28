▲ 【MPF】積金局引入AI聊天機械人 為你解答常見MPF問題

積金局常常鼓勵大家要多點主動關心和管理好自己的強積金，過程中一定需要參考不同的資料，或者會有不同的問題需要找答案，例如怎樣開立可扣稅自願性供款（TVC）帳戶，如何使用強積金基金平台，如何整合個人帳戶，又或者想瞭解俗稱「懶人基金」的預設投資策略的詳情等。積金局近年引入人工智能科技（AI）去處理市民的查詢，當市民登入積金局的網站，AI聊天機械人「阿積」便會即時為大家服務！

【2月強積金回報初步料人均蝕$7,800 市場短期波動料持續：按此】

AI聊天機械人24小時候命

「阿積」是積金局官方網頁、應用程式及個人帳戶電子查詢內的聊天機械人，能提供即時和24小時全天候網上公眾查詢支援服務，解答大家常見的強積金問題。用法十分簡單，進入積金局網頁後，大家只要點擊「阿積」的圖示，並按所屬類別的對話匣中揀選適合選項，便可以輕鬆查詢有關強積金的實用資訊，例如參加強積金計劃、供款、轉移強積金、查詢個人帳戶資料、提取強積金、強積金投資、常用表格和受託人的聯絡資料等。

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以查詢TVC為例，用戶在選擇一般僱員身份後，再選擇「有關供款」；然後再根據適合選項點撃「可扣稅自願性供款（TVC）」，就能夠查閱有關TVC的資訊，和按需要再揀選相應項目作進一步查詢。

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除了「阿積」外，積金局亦提供了一系列電子平台及實用工具，包括強積金基金平台、受託人服務比較平台、個人帳戶電子查詢平台等，協助計劃成員簡易方便地管理強積金及策劃未來。尤其在疫情肆虐期間，大家要減少外出，透過數碼方式處理強積金事宜，實在更為輕鬆自在！

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