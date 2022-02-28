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【外滙前瞻】俄烏戰亂歐元受壓　加央行加息有利本周加元走勢

外匯、商品、債券 16:10 2022/02/28

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烏克蘭戰亂，西方國家雖然對俄羅斯作出經濟制裁，包括將俄羅斯銀行剔除SWIFT全球支付系統，又凍結俄羅斯中央銀行的資產，不過就避及提到石油及天然氣出口。

烏克蘭作為歐洲糧倉，提供小麥及玉米出口，兼擁有3條俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道，戰亂可能會導致歐洲糧價及能源價格大幅上升，進而推高本來已經高企的全球通脹，損害烏克蘭經濟之餘又使歐元滙價受壓。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，如要化解歐元的壓力，唯有早日解決俄烏戰爭問題，歐元滙價才會上升。但他預料俄國無力長期佔領烏克蘭，兩國戰況不會擾亂太久。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢整固，支持位在1.1000，阻力位在1.1300。

至於美元方面，市場關注美聯儲主席鮑威爾在周三眾議院和參議院作證會否發表有關俄烏局勢影響貨幣政策的言論。此外，市場繼續關注美國通脹問題，本周美國會公布2月ADP私人就業及非農就業數據，相信勞動市場復甦勢頭強勁，而3月10日亦會公布2月分通脹數字，相信如通脹不受控會對金融市場造成極大衝擊。

本周加元亦成為外滙市場焦點，加拿大貨車司機因反疫苗示威堵路的事件終於結束，加上本周三加央行議息，市場預期加息0.25%，一旦加息，加元息率將升至半厘，有料短期加元走勢。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周加元兌美元走勢向上行，短期支持位在1.2550，短期阻力位在1.3000。

 

責任編輯：嚴熹曼

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