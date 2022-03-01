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【消費優惠】Le Creuset X On The List網店特價　鑄鐵鍋及廚具低至3折

精明消費 09:00 2022/03/01

分享：

On The List網上商店由即日起至3月6日舉行「Le Creuset  Mega Sale」， 指定款式的Le Creuset主打產品，包括有琺瑯鑄鐵鍋、堅韌易潔鍋具及陶瓷餐具，都以低至3折價錢發售，買3件或以上貨品可享多5%優惠。

圓形琺瑯鑄鐵鍋18厘米（可選擇綠色，藍色及黃色）每個原價為2,488元，折後價為1,088元。正方形連手柄琺瑯鑄鐵燒烤盤（深藍色）原價為1,888元，折後價為900元一個。

琺瑯鑄鐵炒鍋（Balti Dish）20厘米，原價為1,588元，折後價為980元一個。琺瑯鑄鐵湯鍋（Soup Pot）32厘米，每個原價為4,138元，折後價為2,488元。堅韌易潔淺平底煎鍋（22厘米）每個原價為1,288元，折後價為630元。

至於陶瓷水杯、餐碟及碗，折後價每個由100至210元，更有5個及6個禮盒套裝可供選購，折後價每套價錢為480至500元。

產品數量有限，售完即止，購物滿500元可享標準送貨服務，如果購物金額未滿500元，則需另加40元。詳情請瀏覽On The List 網站

Le Creuset 網上商店連結

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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