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【消費優惠】Italian Tomato 5件蛋糕$170　老媽拌麵外賣自取85折

精明消費 07:00 2022/03/01

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Italian Tomato：5件蛋糕$170

由即日起至3月6日，於Italian Tomato網上訂購指定蛋糕套裝，7款件裝蛋糕任揀5件只需170元，而件裝蛋糕的款式會按店舖的供應而有所不同。

    點擊圖片放大

網上訂購

2. 老媽拌麵：外賣自取85折

由即日起至另行通知，老媽拌麵推出外賣自取85折優惠。

    點擊圖片放大

外賣自取平台

分店地址：

旺角THE FOREST2樓204-205號舖
電話：2887 9886
營業時間：星期一至日 早上11時30分至晚上9時

北角匯2期1樓109號舖
電話：2398 2188
營業時間：星期一至五 早上11時30分至晚上9時／星期六日 早上10時至晚上9時

屯門市廣場一期3樓3223及3225號舖
電話：23962008
營業時間：星期一至五 早上11時30分至晚上9時／星期六日 早上9時30分至晚上9時

荃灣廣場4樓441A號舖
電話：2385 3330​
營業時間：星期一至五 早上11時30分至晚上9時／星期六日 早上9時30分至晚上9時

將軍澳中心L1樓133號舖
電話：2631 0030
營業時間：星期一至五 早上11時30分至晚上9時／星期六日 早上9時30分至晚上9時

3. 雀巢網店：雪糕／冰凍甜點／咖啡豆低至5折

由即時起至3月2日，於雀巢香港eShop即可享以下各種雪糕、冰凍甜點及咖啡豆低至5折優惠。數量有限，售完即止。

指定OREO雪糕及冰凍甜點系列30元/盒（建議零售價：59.9元/盒），口味包括：

  • OREO雪糕杯多件裝（4 x 100 毫升）
  • OREO脆皮雪糕批多件裝（4 x 92 毫升）

雀巢咖啡咖啡豆1千克系列：低至160元/件（建議零售價：200元至289元/箱）

指定DREYER'S D-COLLECTION雪糕批多件裝（3 x 80 毫升）系列40元/盒（建議零售價：56.9元/盒）

    點擊圖片放大

另外，雪糕及冰凍甜點Pick & Mix嘅最低訂單價值為折扣後200元。低於200元的雪糕訂單將不能結帳。不可與其他優惠使用。數量有限，先到先得，售完即止。如優惠反應熱烈，所有優惠的推廣日期將提早結束。

雀巢eShop

 

撰文：hket小編

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