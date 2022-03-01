【消費優惠】Italian Tomato 5件蛋糕$170　老媽拌麵外賣自取85折

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【消費優惠】Le Creuset X On The List網店特價 鑄鐵鍋及廚具低至3折
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. Italian Tomato：5件蛋糕$170
由即日起至3月6日，於Italian Tomato網上訂購指定蛋糕套裝，7款件裝蛋糕任揀5件只需170元，而件裝蛋糕的款式會按店舖的供應而有所不同。
2. 老媽拌麵：外賣自取85折
由即日起至另行通知，老媽拌麵推出外賣自取85折優惠。
分店地址：
旺角THE FOREST2樓204-205號舖
電話：2887 9886
營業時間：星期一至日 早上11時30分至晚上9時
北角匯2期1樓109號舖
電話：2398 2188
營業時間：星期一至五 早上11時30分至晚上9時／星期六日 早上10時至晚上9時
屯門市廣場一期3樓3223及3225號舖
電話：23962008
營業時間：星期一至五 早上11時30分至晚上9時／星期六日 早上9時30分至晚上9時
荃灣廣場4樓441A號舖
電話：2385 3330
營業時間：星期一至五 早上11時30分至晚上9時／星期六日 早上9時30分至晚上9時
將軍澳中心L1樓133號舖
電話：2631 0030
營業時間：星期一至五 早上11時30分至晚上9時／星期六日 早上9時30分至晚上9時
3. 雀巢網店：雪糕／冰凍甜點／咖啡豆低至5折
由即時起至3月2日，於雀巢香港eShop即可享以下各種雪糕、冰凍甜點及咖啡豆低至5折優惠。數量有限，售完即止。
指定OREO雪糕及冰凍甜點系列30元/盒（建議零售價：59.9元/盒），口味包括：
雀巢咖啡咖啡豆1千克系列：低至160元/件（建議零售價：200元至289元/箱）
指定DREYER'S D-COLLECTION雪糕批多件裝（3 x 80 毫升）系列40元/盒（建議零售價：56.9元/盒）
另外，雪糕及冰凍甜點Pick & Mix嘅最低訂單價值為折扣後200元。低於200元的雪糕訂單將不能結帳。不可與其他優惠使用。數量有限，先到先得，售完即止。如優惠反應熱烈，所有優惠的推廣日期將提早結束。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選