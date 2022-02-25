【熱門劇集】Netflix《創造安娜》改編真實事件　俄國女孩偽裝富二代騙盡紐約上流圈

▲ Netflix劇集《創造安娜》改編自真人真事，講述一個二十多歲女孩的千萬美元詐騙故事。

近年網紅、YouTuber崛起，在這個人人都能成為焦點的時代，恰如Andy Warhol說過的一句：「在未來，每個人都能有成名15分鐘的機會。」吸引人注意似乎不是難事，那麼吸引有錢人注意、信任，並願意掏錢是否同樣不難？一個年僅26歲，來自俄羅斯、身無分文，沒有學歷和人脈的女孩，卻輕易做到了。Netflix最新一套改編自真人真事的犯罪影集《創造安娜》，講述這一個歷時4年的詐騙之旅。

Netflix迷你劇集《創造安娜》（Inventing Anna）一開播即備受討論，因為人人好奇，一個剛從德國來到紐約的22歲平凡女孩，如何將自己打造成讓上流名媛信服的富二代，更讓不少老牌金融銀行願意投資她的「創業計劃」，甚至自願送上私人飛機。

▲ 安娜其中一項令人嘖嘖稱奇的「戰績」，是成功騙取一架私人飛機。（Netflix劇照3）

故事改編自前《New York Magazine》記者Jessica Pressler發表的一篇名為《How Anna Delvey Tricked New York's Party People》的文章。內文講述了出生俄國、成長於德國的Anna Sorokin，化名「Anna Delvey」自2013年來到紐約。在這之前，曾在巴黎修讀時尚相關課程的她，在雜誌《Purple》實習，因工作關係到紐約參與Fashion Week，便沒有再離開。

假扮德國富二代

憑這短短的留學、實習經歷，和安娜本身的語言天賦、以假亂真的說話技巧，她成功以「德國富二代」、擁有千萬美金信託基金的假背景，成功打入紐約上流圈，搖身一變成為名媛。

▲ 安娜以優雅高尚的時裝品味營造自己的「富家女」形象。（Netflix劇照）

《創造安娜》以真人真事改編作招徠，本身已極具話題性，而值得一提的是，劇中每集開頭的免責聲明也相當幽默，不斷強調「整個故事完全是真人真事，除了那些純屬虛構的部分外。」而令人好奇的是，一名身無分文、假扮德國富豪繼承人的女騙子如何只靠着無比自信和近乎自戀的魅力，行騙全紐約的上流社會。

▲ 劇集精采刻劃了各個資深老練的銀行家如何一步步被安娜騙倒，引人入勝。（Netflix劇照）

故事一開始即交代了安娜因詐騙而被控，控方更是多間美國大銀行。這些百年老行、如狼似虎的銀行家，竟然都被這位26歲小騙子騙倒？

劇集先以一個基本觀點切入：先敬羅衣後敬人。以高尚衣着品味讓周邊的人注意到她，從時尚圈中人入手，一步步結交上流人士、富二代。安娜精心包裝自己的形象，用心經營IG，以各種炫富自拍照將自己打造成「真正」的富二代名媛。她聲稱自己是德國富豪的繼承人，坐擁超過6,000萬美元財產，由於她有留學巴黎的經歷，同時在德國長大，因此會說法文、英文、德文還有母語俄文，這樣光鮮亮麗的資歷使得沒有人懷疑她的背景。

▲ 安娜出生於俄羅斯，在德國長大，曾留學巴黎，因此懂德、法、英多種語言，令佯裝的富二代身份更有說服力。（Netflix劇照）

以人性騙取信任

審訊中，安娜的律師向陪審團將安娜行騙過程中所做的所有「努力」，與傳奇歌手法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）相比。1944年，法蘭仙納杜拉受邀在時代廣場派拉蒙劇院開唱，現場有歌迷對他大送飛吻，往舞台丟衣服，讓人以為他真的非常受歡迎，可其實這一切都是公關團隊花錢刻意經營出來的形象。

律師以此為安娜辯護：「我們每個人心裏都有一點安娜的影子，人人多少都會說一點謊。從工作履歷、商品推銷，或是社交平台，人們將自己包裝成一個形象，投射到這個世界，這何嘗又不是一種謊言？所以安娜比照法蘭仙納杜拉，想成為理想中的自己，進入上流社會，讓『每個人相信他們想相信的故事』。」

▲ 電視劇靈感源自前《紐約》雜誌記者Jessica Pressler的一篇報道文章。（Netflix劇照）

無可否認說謊、美化都是人的天性，惟詐騙錢財卻觸犯法律。看完整齣劇，最令人驚歎的不是小女孩膽識過人的行騙手法，而是被騙的那些上流人士、資深歷練的銀行家。

報道事件的記者，Jessica Pressler在結尾以一段饒富深意的話來總結：「安娜看透了紐約這座城市的靈魂，她了解只要亮出閃亮的東西、大叠的鈔票和財富的象徵，就能分散其他人的注意力。只要把這些拿出來，人們眼裏便看不見其他東西，而且，這一切是如此容易。」