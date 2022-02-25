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「美女股神」分享自身經歷　想成功應該要咁做！

個人增值 18:30 2022/02/25

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被稱為「美女股神」的王雅媛大學時期參加了模擬投資比賽，將100萬本金投資股票，變成了2,000萬元。畢業後就透過投資為財富增值，更有能力以數萬元租住西九龍豪宅逾千呎海景單位，到底有咩成功之道？疫情之下，有打工仔有病徵仍選擇返工，到底有咩原因？網民又點睇呢件事？港元短期儲蓄保險比較，邊款儲蓄保回報較高？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【投資有道】80後美女股神成功之道靠「博盡」

被稱為「美女股神」的王雅媛大學時期參加了模擬投資比賽，將100萬本金投資股票，變成了2,000萬元。畢業後就透過投資為財富增值，更有能力以數萬元租住西九龍豪宅逾千呎海景單位，到底有咩成功之道？

2. 【職場血淚史】疫情時代打工仔有病徵仍選擇返工？係愛定責任？

疫情之下，有打工仔有病徵仍選擇返工，到底有咩原因？網民又點睇呢件事？

3. 【儲蓄保險】港元短期儲蓄保險比較　邊款5年保證內部回報率高達2.82%？

港元短期儲蓄保險比較，邊款儲蓄保回報較高？

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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