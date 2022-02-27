【保險保障】「無限保」危疾產品是否無敵？　與你了解定義及破綻

保險產品一直馬不停蹄革新，以迎合市民實際的理財需要，特別是危疾產品，保障範圍相對較大，保額有所提升，甚至連合約條款亦作出適度修改。近年有保險公司推出無限保額的危疾保單，可說是前無古人，但很快便有行家推出無限疾病的保單參與競爭。到底「無限」是否代表「無敵」？是否沒有任何破綻？

市場上「無限」概念的危疾保險產品不多，雖然字眼上同樣標榜無限，但賠償準則卻有不同，甚至連險種類型都有根本性的差異，保費自然大相徑庭。消費者稍一不慎，可能會被廣告效應誤導，繼而作出錯誤的比較。其中最明顯的分別在於有否儲蓄成分及保期長短。

現時新推出的危疾保，受保疾病最少都有60至80種，連同早期疾病、兒童疾病及其他指定特殊疾病，超過100種比比皆是。但無限賠只適用於指定受保疾病，即是客戶一般最關心的三大危疾──癌症、心臟病及中風，因為這三種重病佔危疾索償約9成，只要符合保單的賠償定義，受保人便可得到100%保額賠償，而餘下供款年期的保費便可獲豁免。除了這三種病，其他受保嚴重危疾均有一次索償機會。一條簡單的算式呼之欲出，當有限加上無限，整張保單最多可作出無限賠償，直至受保人100歲為止。

保障無限病 賠償額有限

另一間保險公司卻標榜「無限種疾病」保障，疾病種類不設限，但賠償額按受保人的患病嚴重情況而定。以第三期肺癌及心臟病發（需搭橋手術）為例，「無限賠」保單賠足100萬元，而「無限病」保單卻預計賠60萬元及50萬元，只有中風兩者才打成平手。

同一種嚴重危疾，賠額卻存在差異，因為計劃是按醫療過程及嚴重程度來計算賠償，單次賠償介乎10%至160%保額，即使是嚴重危疾也未必能賠償100%保額，意味着賠償重疾後亦需要按比例繳付餘下年期的保費。如果癌症達到第四期、心臟嚴重至衰竭的話，賠償額理應可再提高。不過，要消費者理解這複雜的條件及計算，的確是有點困難而且被動，將來步入賠償期時所產生的落差也會較大。

商業合約 難以完美

如果保障期短甚至設有限制的話，即使一份保單可同時擁有無限賠及無限病也不算是完美。坊間大部分危疾保的多重賠償項目一般到85歲便會完結，其後保單只會維持原有基本的100%保額，即使部分保險公司願意延伸多重保障至100歲，也未達到「終身」效果。

筆者承認這是「雞蛋裏挑骨頭」，但想表達一個重要概念，保險產品始終是一份商業合約，難以完美，如果世上真的有出現，保費應該會是天價。

【原文：危疾無限賠 病種有限制（收費文章）】

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