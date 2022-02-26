【抗疫外賣】Green Common外賣自取多重優惠　網店素食肉類低至55折

由即日起Green Common各分店及網店推出一系列精選優惠，包括全日供應的外賣自取「冬日暖意豐味鍋」（售價：98元，只限旺角The FOREST、尖沙咀海港城、將軍澳、荃灣分店）、「抗疫快取套餐」繼續於指定分店供應（置地歷山及觀塘分店除外）、及外賣自取主餐牌的單點純素美食亦可享75折優惠。此外，門市及網店同步推出「抗疫儲糧」優惠，方便顧客足不出戶也可輕鬆購買健康又有營的食品。

「冬日暖意豐味鍋」共有兩款火鍋湯底選擇，包括惹味「暖笠笠冬蔭功」及窩心「滑捋捋燕麥奶」。滋味配料超過10款，包括Omni新餐肉、Omni新魚柳、Omni新豬肉、豆腐丸、板豆腐、新鮮雜錦蔬菜及烏冬等。外賣自取火鍋套裝更附送一人鍋、火鍋支架及燃料。

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同時由即日至2月28日，在門市及網店同步以驚喜價發售多款純素食品，包括Omni新餐肉（10元／2包）、OmniEat黑椒新肉絲意粉及OmniEat芝麻燒汁新肉絲米綫（39.9元／3盒），原箱優惠更低至55折。

於推廣期內，凡於Green Common網店購物滿250元，輸入優惠碼「BESTRONG」即可享免運費；購物滿800元即送抗疫打氣包乙份，包括酒精搓手液、Zero可降解口罩、有機無糖黑米奶一盒以及30元電子優惠券，數量有限，送完即止。

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按此進入Green Common網店 WhatsApp電話：6450 7605

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

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