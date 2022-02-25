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【MPF】2月強積金回報初步料人均蝕$7,800　市場短期波動料持續

強積金 19:05 2022/02/25

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積金評級公布，初步估計2月份強積金的累計投資虧損估算逾350億元，今年以來已總共蒸發了逾700億元，是自2020年疫症爆發以來最差的首兩個月開局。

450萬名強積金成員當中，估算在2月份每人損失約7,800元，今年以來累計，每人約虧損15,600元。強積金總資產估算將由1月份約1.151萬億元下跌至2底約1.119萬億元（相等於每名強積金成員的平均帳戶結餘由約25.3萬元下跌至約24.6萬元）。

強積金基金的平均投資回報在2月下跌0.53%，今年以來則下跌了3.23%。2月份強積金表現依然疲弱，主要是受累於在去年表現標青的美股、歐洲股票及環球股票。

積金評級主席叢川普表示，香港疫情急速惡化，再加上俄羅斯與烏克蘭的局勢緊張，令本已受加息及通脹壓力影響的投資信心進一步削弱。這市場的短期波動可能會既顯著又持續，但成員應保持投資，也要好好地分散投資及聚焦長遠的退休目標。

想知更多MPF資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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