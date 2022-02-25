▲ csl. MIRROR 5G月費計劃成逆市奇葩 香港寬頻減價挑機圖搶市佔

上星期做固網生意的香港寬頻，主動挑機一眾5G營運商，指5G推出兩年尚未成為主流，計劃在市場大幅減價，藉以刺激營運商增加5G客戶。本周香港寬頻遂為其固網客戶推出月費68元包10G的月費計劃，還豪言公司在價格戰上最進取。薑餅人上周已分析過，在4G成為基本通訊服務的市場環境下，營運商根本不必在5G作減價戰，反而應以更佳的體驗及更具創意的服務，吸引用家花多點錢升級，而不是要營運商將上等貨割價求售。

兩大電訊公司公布業績

在今個星期，香港電訊和數碼通兩大5G營運商都已公布業績，而和記電訊亦會在今天公布業績。大家可從各家公司的上客量及財務數字中，了解5G對他們來說，究竟是鬥平鬥賤的下等貨，還是不愁買家的名牌貨了。

全港最大的香港電訊業績指，旗下的流動通訊業務後付用戶人數達330萬戶，淨增長45,000名。大家別少看此數字，根據公司的財報，在2020年下半年底的後付用戶僅淨增長2,000戶，而今年6月底相對2020年底則增加了11,000戶，在今年12月底相比6月底則急升34,000戶。

MIRROR效應成績斐然

有理由相信，這批新客戶大部分皆始於csl. 在去年11月推出MIRROR 5G月費計劃後上台的。公司在7月底時的5G用戶大約是52.8萬戶，至去年底為68萬戶，到了今年1月底則增至75.6萬戶，即是一個月增加了76,000名5G客戶。這樣的成績，可算是逆市奇葩。而MIRROR月費計劃入場費最低300元起跳，這對人均每月收入起了刺激作用。公司期內的ARPU重拾升勢達到187元。由於MIRROR月費計劃十分成功，公司也定下更進取的目標，預期5G客戶將佔整體後付用戶的比例，將由目前的百份之二十三，急升至百份之三十，相當於約100萬5G用戶。

數碼通5G月費有溢價

至於一向自認網絡質量最佳的數碼通，也受惠於5G而令服務收入提升百份之三。公司雖然沒有公布5G客戶人數，但指出5G的月費較4G有明顯溢價，令ARPU在期內也上升4%至210元，相信是行業最高。公司目前約有270萬名客戶，5G客戶佔約百份之二十，預估至年底佔百份之三十。以此計算，即目前數碼通有約54萬名5G客戶。

和電香港5G客比例少

至於即將在今天下午公布業績的和電香港，旗下3香港在5G方面的推廣稍為低調。公司CEO在十一月時指5G客戶佔整體月費用戶人數一成，以去年六月底月費用戶人數145萬戶計算，即約14.5萬戶，相信目前可能會達在16萬至17萬名用戶水平。

香港寬頻只懂減價乏遠見

以三家公司所公布的5G客戶計算，目前全港估計有約246萬名的 5G客戶（計及中移動香港聲稱有100萬5G用戶）。其實這個數字也不算失禮，畢竟4G已成普及化的產物，不必再將5G變成另一個價格戰場。一如薑餅人上周所說，5G的真正戰場在商業客戶方案，協助企業作數碼轉型，而不獨賣SIM卡。香港寬頻只懂得減價的策略，反映管理層根本掌握不了5G的真正用途，更顯示出該公司缺乏長遠目光。