【職場調查】亞洲企業正面對人才流失　宜增假期培訓提升員工參與度

新冠疫情改變了原有的工作模式，數碼轉型成為企業的必修課程，惟全球IT人才短缺，亞洲企業難以招聘人手配合數碼轉型，令營銷人員面臨更大的工作壓力，為企業帶來了負面影響，例如員工離職潮，人才流失的問題更為嚴峻。

難招聘人手 配合數碼轉型

Adobe近日與Econsultancy發布的《2022年數碼趨勢：聚焦亞太區》報告也提及，目前亞洲企業正面對技能短缺和人才流失的障礙，企業也應盡力採取不同的方法，應對問題。

報告提到，要避免人才流失，企業可為員工提供更多的假期，提供更靈活的工作時間，以及心理健康諮詢等。另外，企業也可為員工提供專業的培訓及鼓勵員工，提高他們的工作參與度。

優化辦公科技 助無縫協作

報告提醒，雖然這些對策都十分重要，但這些對策未能真正解決員工鬥志被消磨的問題。報告建議企業亦可為員工提供更好的辦公科技，這可以促進員工間的無縫協作，減少手動等煩瑣的工作；為團隊提供正確數碼化工具，有助員工專注於工作，提升其工作效能。

責任編輯：劉子瑜

【原文：亞企應對人才流失 宜增假期供培訓（收費文章）】

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