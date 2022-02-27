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【職場機遇】大辭職潮致人手短缺　零工就業模式成新趨勢？

個人增值 15:00 2022/02/27

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由新冠疫情引發的「大辭職潮」（The Great Resignation），使各行業都面對員工流失率上升、技術人員供應短缺的問題，不少企業都積極聘用自由工作者去解決當前困局。

自由工作者平台Flexing It的數據顯示，本財年的平均「項目/自由工作者」空缺，較2021財年的高出近50%，反映普遍企業對自由工作者需求大增。平台創辦人兼行政總裁Chandrika Pasricha表示，該數據反映市場對自由工作者的需求非常強烈。

印度快速消費品公司Hindustan Unilever推出一種名為Open2U的零工就業模式（gig employment model），讓自由工作者作為顧問，與不同公司合作開展固定期限的項目。該公司表示，這使他們能夠創建一個全新的人才庫，並根據需求擴大企業的能力。

高技能人才　冀自主掌握時間

「很多擁有高技能的人才，都希望掌握自己的時間。」Axis Bank行政總裁兼人力資源主管認為，「企業必須從自由工作者的人才庫中挖掘，以利用多樣化的人才，獲得特定的技能，並以可持續的方式滿足動態的市場需求。」Axis Bank通過旗下的Gig-a-opportunities計劃，在替代工作模式中增聘了多達15%的人員。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：企業聘自由工作者 解「大辭職潮」困局（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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