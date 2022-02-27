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古天樂發起慈善綫上跑　有MIRROR打氣之餘仲可以280元買到應援紀念品

個人增值 10:00 2022/02/27

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古天樂日前透過慈善基金捐出了3,000盒病毒快速測試套裝，而其香港演藝人協會慈善有限公司亦聯同願望井慈善基金發起綫上跑活動「HAPPY RUN 2022」！目的是籌募善款幫助因為疫情受到影響的不同行業及不同階層，活動將於2月27日正式接受報名及啟步，最低籌款額不設下限。

是次與星齊跑活動找來7個藝人及單位，為參與者打氣，當中包括古天樂、鄭秀文、張敬軒、薛凱琪、JW王灝兒、梁釗峰及MIRROR。

報名同時更可另選購一系列由各人設計的應援紀念品（每款280元），如運動袋、水樽、帽、藍牙耳機等，鼓勵大家完成活動後，持續保持運動的良好習慣，亦會為香港4間慈善機籌募經費！

賽事分為星級HAPPY RUN 5km個人賽（包一個獎牌）、7項全能HAPPY RUN（包全套7個星級獎牌）及團體組隊的工商隊組別，所有參賽者必須於報名後30日內完成5公里項目，以獲得獎牌。

另外為了獎勵健兒們熱心參與及積極籌款，活動特設「與星齊跑HAPPY RUN 2022特別慈善大獎」頒予是次活動中籌款額最高的參加者，得獎者可得到全套「星級慈善大使」獎牌，名額只有3個。

參加流程

先於網上登記，選好你想要的獎牌，然後選擇一次或分段形式去完成5公里項目，以運動智能手錶、手機應用程式或跑步機去記錄你的運動旅程，完成後上傳紀錄，完成活動後便可獲星級獎牌及電子證書。

1．標準級Happy Run（1個星級獎牌）
基本報名費用：$380/人

2．星級Happy Run（2個或以上星級獎牌）
基本報名費用：$380/人

3．7項全能Happy Run（全套星級獎牌，共7個）
基本報名費用連1套星級獎牌（共7個）：$2,000/人

 

作者：蕭雅文

責任編輯：何偉雄、陳家昌

【原文：古天樂領軍慈善綫上跑 $280購MIRROR應援紀念品（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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