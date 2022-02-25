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【NFT】全球首個NFT自動販賣機　可用信用卡付款購虛擬藝術品

個人增值 18:35 2022/02/25

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加密貨幣及NFT藝術品熱潮雖然席捲全球，不過對很多人而言仍然是一個遙不可及的概念，皆因現時想購買NFT藝術品需要有加密貨幣錢包，交易亦只限在特定NFT平台上，其普及性始終不及現金或信用卡來得方便。不過近日美國紐約市街道上就出現了全球首個NFT藝術品自動販賣機，最特別之處在於消費者可用一般信用卡或扣帳卡購買，非常方便。

【全球首個房地產NFT 將24個物業設計成抽象圖像：按此

為了讓消費者更容易接觸到NFT藝術品，NFT平台「NEON」在紐約市華爾街設置了一台NFT自動販賣機，販賣機中有一盒盒帶有獨一無二NFT代碼的盒子，每個盒子售約420美元（約3,279港元）購買後憑盒中的代碼就可到平台NEON上兌換NFT藝術品。與其他NFT平台不同，買家毋須要有加密貨幣錢包都可以買到。自動販賣機24小時運作，且接受VISA、Master信用卡及扣帳卡，甚至用Apple Pay、Samsung Pay都可以，購買過程就像在一般販賣機中買產品般簡單。

    點擊圖片放大
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自動販賣機的出現令NFT藝術品變成可在現實生活中買賣交易的產品，平台NEON創始人Jordan Birnholtz指，美國擁有加密貨幣錢包的人只有約2%，但擁有信用卡及扣帳卡的人卻達8成，更貼近現實又易於買賣方式可以令更多人加入，NFT藝術品市場的潛在顧客瞬間擴大40倍。

 

責任編輯：嚴熹曼

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