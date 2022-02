【理財StarTalk】藝人名星擁抱NFT　吳若希購入蛋人一度升值50倍

NFT(非同質化代幣)的熱潮由去年起席捲全球,因其不可分割、不可替代、獨一無二的特性,吸引不少資金流入投資市場。香港不少藝人近期亦紛紛加入戰團。

吳若希購入蛋人 一度升值50倍

不少藝人其實已經加入NFT這個元宇宙市場,作為理財投資期望藉此增加收入。於上月底於NFT買賣平台Open Sea推出的一款「Who Is This Boy」系列,其蛋頭形的蛋人角色,配以不同動物、名人、流行文行等的等可愛造型,就得到不少藝人支持。已知有份購入「Who Is This Boy」NFT的藝人就有林盛斌、林芊妤、吳若希、黎諾懿、陸浩明、林秀怡、陳敏之、譚杏藍等,其中吳若希的蛋人以購入價加密貨幣0.05eth計算,更曾一度升值50倍。



為加強此NFT項目的吸引力,「Who is This Boy」官方更為此加入「尋寶遊戲」元素,用戶凡於100日內集齊遊戲內9個世界的特定NFT,即有機會獨得40ETH,價值曾一度接近100萬港元,因此令不少投資者感到興趣。

娛圈不乏投資高手

事實,娛圈中不乏投資NFT的高手,如男團MIRROR成員陳卓賢(Ian),一向投資有道,去年底Ian曾將IG將頭像換上了馬騮像素,便是其品牌MonkeyKingdom系列的其中一枚NFT,據知其價值試過一個月升值100倍,相當誇張。而近日陸續加入NFT市場的藝人就有張建聲、方力申、鄺潔楹、蔚雨芯等等,當然投資虛擬貨幣市場有一定高風險,但相信這股明星投資熱潮仍會持續一段時間。

陳冠希加入戰團

明星NFT熱潮,在台灣早已興起,全因由天王藝人周杰倫加持的「Phanta Bear」NFT,一度衝上全球最大交易平台Open Sea的即時交易量冠軍,更令周董被封「King of NFT」,而現居於台灣的余文樂也一早加入此投資市場。

另一位潮人陳冠希自不怠慢,近日其策劃的NFT項目2426C,在2月15日便推出了首個「NVLPE Series Collection 01」系列,當中以不同領域的8組創作單位組成,包括:國際紋身藝術大師Dr.Woo、Heart NFT X潮流品牌Emotionally Unavailable、時裝品牌CLOT等,總共推出8,888件作品,可是開售後曾因技術問題被詬病,令官方要急出致歉聲明。

