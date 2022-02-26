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【健康增值】在家工作如何避免抗疫肥胖？

個人增值 15:00 2022/02/26

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第五波疫情肆虐，應政府呼籲居家抗疫，不過根據過往經驗，當疫情紓緩時，不少人會發覺身形胖了一圈，就如早前衞生署有調查指學生的超重及肥胖比率明顯上升。再者，在大吃大喝的佳節過後，增磅危險指數有增無減，註冊營養師王穎羚便建議大家如何在家食得健康低脂，免得「抗疫肥」出現。

根據世界衛生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康人士的每天脂肪攝取量，為每天總能量攝取量的百分之15至30。如每天能量攝取量為2,000卡路里，其膳食脂肪攝取量不應超過65克，其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。要知道2.5湯匙牛油、4條香腸已有近20克的飽和脂肪。

留意脂肪攝取量

脂肪類食品位於健康飲食金字塔中的最頂層，理應吃得最少。脂肪可分為不飽和脂肪、飽和脂肪和反式脂肪，若大量攝取脂肪的話，會導致過重甚至肥胖。特別是攝取過多的飽和脂肪和反式脂肪，更會令血液內的膽固醇水平上升，增加患上心臟病的風險。王穎羚表示，要食得低脂，先要知道食物的脂肪來源。不飽和脂肪主要來自植物油、堅果、種子和深海魚。大多數飽和脂肪是來自動物產品，如肉類、乳製品和蛋類，要留意是椰子油和棕櫚油同樣含有大量飽和脂肪。至於反式脂肪則在油炸食物及預先包裝食物中最為常見，包括植物牛油、曲奇餅、蛋糕和薯片。

一切從建立正確的飲食觀念開始，如進食高纖、低脂、低糖等食品。王穎羚說：「不同年齡、體重等均有不同的營養需要，飲食應要滿足身體所需的能量，以及其他營養素，如維他命、礦物質和抗氧化分子等，而病人亦要有更針對性的飲食需要。」如31至50歲女性，在重視鐵質、維他命攝取之外，要更着重膳食纖維、鈣質的攝取。

正確健康飲食觀念

相信不少人遇上抗疫期間體重上升的問題，王穎羚指大多數人均認為碳水化合物和糖份是元兇，卻不知道過多的脂肪攝取也是關鍵因素，皆因一克脂肪有9卡路里，比一克碳水化合物的4卡路里多兩倍。若要食得低脂，王穎羚建議進食肉類時，以瘦肉為主，或是已去皮的雞、鴨肉等，同時可將肉眼所見的脂肪和肥肉去掉。在家煮食時，可以蒸、煮、煨、燉、烤、焗和燒等低脂的烹調方式，取代煎和炸。

閱讀營養標籤

根據食物環境衞生署食物安全中心的資料顯示，在包裝食品上的營養標籤會列出營養資料，如聲稱「不含脂肪」，即每100克或毫升食物含不超過0.5克脂肪，「低脂肪」即每100克固體食物含不超過3克脂肪，或是每100毫升液體食物含不超過1.5克脂肪。如同類食物，其中一款有較低脂的聲稱，表示脂肪含量差異不少於25%，即其脂肪含量顯著低於同類食品。

外食高脂易增磅

至於外賣、外食方面，則沒有營養標籤可供參考，王穎羚指一般人會以食得清淡作為飲食健康的標準。「每人對清淡的定義不一樣，有減重的人認為午餐食了海南雞配油飯是清淡，另又有人說薯條走鹽便是清淡，卻大錯特錯。」就如在早前疫情嚴峻時，有位男士在家工作3個月後，因體重急升10磅而向營養師求診。細問下發現他以往習慣每天到健身室運動兩小時，但健身室被勒令關門後，只能在家每日做半小時負重運動代替，而午餐和晚餐均叫外賣等，這些生活和飲食習慣的改變，正是造成體重上升的主因。

這些「無飯家庭」多以外賣解決三餐，但很容易有違健康飲食的原則。如早餐常食的餐蛋麵配熱奶茶，其飽和脂肪已超出美國心臟協會建議一日10至13克飽和脂肪的上限。午餐來一碟咖喱牛腩飯，便已超出世衛建議每日不攝取多於一茶匙的鹽。另加上下午茶甚受歡迎的西多士或三文治，晚餐則選擇現時流行的兩餸飯，如鹹蛋肉餅配魚香茄子等。

有菜有肉少醬汁

始終以自家煮食，才能有效控制食材分量和調味，相對較健康。若要外食時，王穎羚建議可選擇含有蔬菜的菜式，如菜遠牛肉、西蘭花炒魚塊、西芹炒雞柳等，同時避免午餐肉、香腸、火腿等精製肉類，而醃製過的食材如榨菜、鹹蛋、雪菜等也應盡量少食。另外，記得別用餸汁或醬汁撈飯，雖然味道可口，但當中含有從食材中分解出來的大量脂肪。以白汁為例，三分一碗白汁已含有180卡路里，約等於3茶匙油份。若情況許可的話，可選擇醬汁分開上或是少汁。

 

責任編輯：周美好
 

（節錄）

【原文：食得健康低脂 避免抗疫肥胖

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