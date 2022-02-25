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維護自己利益也要顧及他人　培養孩子懷善念

博客 12:25 2022/02/25

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當遇到人際關係的問題時，即使自己有理，但處理方法有很多種，利用技巧做到不傷害人，又幫到自己便最好了。

父母以故事代替說教，孩子可能聽得更入耳。縱使他們未能完全明白，但自小培養孩子懷善念，在維護自己利益的同時，也顧及他人，不應只想着「你錯，所以抵死」。

給人機會也是給自己機會。

以下有一個故事：有一戶全村最窮的人家，父親帶着兒子在半夜去別人的田地裏偷菜。當要離開時，幾歲大的孩子對父親說：「爸爸有人在看着我們。」父親大吃一驚，拋掉手上的蔬菜，但卻看不到任何人，孩子告訴他是月亮在看着。父親感到很內疚，向孩子承認偷東西是不對的，最後空着手，餓着離開。

倘若沒有孩子的提醒，父親會被當場逮着，因為菜園主人正等着捉他們。當那父親帶着孩子離開後，菜場主人想，為何我一定要逮着他們呢，捉了父親去坐監，就是代表最好的懲罰嗎？他為什麼要偷竊呢？有沒有更好的解決方法呢？

【培養子女盡孝道　預防家庭關係疏離：按此

主人輾轉反側一夜，第二日叫那父親來，跟他說：「你可否幫我收割蔬菜？我會支付工錢」。有了工作，貧窮的父親不用再去偷菜，孩子也有尊嚴，不用跟着父親做不誠實的事。

菜田主人做了一件雙贏的事，他不用再擔憂有人來偷菜，也找到幫手，解決了問題。

懷善念帶來正能量，會令別人和自己好過一點。

【爸爸的角色‧之十】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

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