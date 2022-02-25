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【BNO移民英國】英國放寬BNO簽證條件　父或母擁BNO身份可申請　料10月生效

13:05 2022/02/25

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英國去年1月推出「5+1」BNO居留簽證，予BNO持有人及其近親申請。英國政府昨日（24日）宣布，只要父母其中一方擁有BNO資格，容許1997年7月1日出生之港人獨立申請BNO居留簽證，預料在今年9月修改相關規定，並於10月生效。

英國移民政務次官Kevin Foster表示，截至去年12月31日，合共收到103,900份BNO居留簽證申請。另外，他提到，雖然放寬有關申請要求，但是1997年後出生之港人仍要滿足其他申請條件，包括擁有6個月生活費、通常居住在香港、英國或英國皇家屬地等要求。而申請人亦需繳付簽證申請費用。

另外，英國政府同日亦公布了移民數據，去年第4季合共收到15,600份BNO簽證申請，當中14,471份為海外申請，而1,100份為英國當地申請。

首次出現拒簽個案

英國政府去年全年合共批出97,057份BNO簽證，當中75,961份為海外申請，而21,096份為英國當地申請；而去年第4季合共批出20,881份申請。

值得注意的是，去年第4季合共有80份BNO申請遭拒簽，亦是首次出現拒簽的情況。

在獲批的簽證中，有66%申請人持有BNO護照或香港特區護照。至於獲批簽證的受養人中，有74%持有香港特區護照以外之護照，當中72%人持中國護照。

 

責任編輯：曹佩鈞

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