【2022扣稅攻略】了解「扣稅三寶」產品特色　最多慳逾1萬元稅款

第五波疫情嚴峻，本港經濟持續不明朗，打工仔皆承受着不少工作及財政壓力。正值交稅高峰期，如何善用稅務優惠「慳到盡」就成為打工仔的必修課題。自2019年政府牽頭業界推出「扣稅三寶」以來，市場上可扣稅產品種類五花八門，打工仔應做好功課，了解各產品的計劃特色及扣稅額，根據需要為未來加添保障，同時藉着扣稅省減開支。

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保證續保至100歲 承保未知已有疾病

過去兩年，新冠肺炎疫情大大提高港人關注健康和醫療保障是否足夠，不少人透過購買自願醫保計劃（VHIS）來提高醫療保障。所有自願醫保產品須先獲食衞局認可及批准方可推出市場，並分為「標準計劃」和「靈活計劃」。「標準計劃」按政府就VHIS提出的最低要求，提供標準化的基本保障，包括：

保證續保至100歲以及不設「終身保障限額」；

承保投保時未知的已有疾病和先天性疾病治療；

涵蓋訂明診斷成像檢測如電腦斷層掃描、磁力共振掃描等；

保障日間手術如日間診療中心進行的內窺鏡；

保障訂明非手術癌症治療如化療、標靶治療等；

有些人誤解自願醫保計劃保障有限，未必能滿足需求較高保障的人士。其實，「靈活計劃」就以「標準計劃」為基礎，額外提供更高的保障額及更闊的保障範圍。如果希望擁有更廣泛的保障範圍，選擇「靈活計劃」或會更切合所需。

要選擇適合自己的計劃，消費者可以先評估現有醫療保障是否足夠，全面評估保障範圍、保障額和保費。假如之前已購買個人償款住院保險而又合乎資格，也可按個人需要考慮將現有保單轉移至自願醫保計劃。

自製長糧 退休月月有糧出

同樣地，合資格延期年金保單（QDAP）須符合保監局發出的指引：

最低保費總額18萬港元，供款期最少5年、年金期最短10年；

年金領取人須年屆50歲或以上方可提取年金；

須披露內部回報率及列明年金收入的保證金額及非保證金額；

保證年金款項佔預計年金入息總額不得少於指定最低百分比等；

作為一種長期人壽保險，投保人須於「供款期」內定期向保險公司繳付保費，供款金額會在「累積期」滾存生息，當到達自選「年金期」，保險公司就會開始向年金領取人派發年金入息，直至指定年期完結，變相自製長糧，退休後每月仍可有穩定收入。

投保前應先全面評估 了解產品特色和風險

一旦投保QDAP並不能隨時取回款項，故投保前應先評估自己的預期退休及開始領取年金年齡，從而決定供款期及年金期。值得留意的是，年金計劃的累積期長短會影響其「內部回報率（IRR）」。IRR可分為「保證內部回報率」及「總內部回報率」兩種，前者只計算QDAP的保證部分，相當於產品的最低回報率；後者則是未來預期收益，含非保證部分，數字只供參考。IRR愈高，潛在回報率愈大，惟IRR僅反映保單期滿時的回報，如提前退保回報率或會較低。

另外，打工仔亦可選擇強積金可扣稅自願性供款（TVC）計劃，連同QDAP於每個課稅年度可享合計上限60,000港元的免稅額，最高可節省10,200港元稅款。

踏入2021/22課稅年度，打工仔仍然可以「扣稅三寶」申請扣稅，不妨在3月底稅季完結前細心審視個人需要，做好研究尋找適合的理財及保障方案，為自己和家人的將來與醫療及早籌備。

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