【消費優惠】IKEA網店額外9折優惠　牛涮鍋MouMou飯外賣低至55折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. IKEA網店：額外9折優惠

IKEA現進行減價清貨SALE，由今日開始到3月9日更推出加額優惠，只要在網上購物更可享額外9折優惠。

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IKEA網店

2. 牛涮鍋：MouMou飯外賣低至55折

牛涮鍋推出MouMou飯層層折優惠，同單叫愈多外賣愈抵，團購10個或以上更即享55折，低至31.9元一客，折扣不可與其他優惠同時使用。團購優惠只限門市下單享用，如有問題可先致電查詢。至於現時網上落單自取，可享每客78折優惠。

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餐目詳情

網上落單自取／分店電話及地址

3. KFC：經典葡撻6件裝$38

全綫KFC分店（亞洲國際博覽館、香港大球場及沙田馬場除外）推出經典葡撻6件裝優惠，6件只需38元。是次優惠適用於好味速遞及分店購買。

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優惠於上午11時後供應，數量有限，售完即止。此優惠不可以禮券購買及不可與其他優惠同時使用。

好味速遞

撰文：hket小編

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