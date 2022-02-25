球鞋抽籤造勢　3大品牌推限定版版炒至過萬

正所謂商場如戰場，今時今日在球鞋的世界裏更是鬥得白熱化，這期推出的球鞋幾乎全都要網上抽籤，而且更是可供炒賣的當頭大熱，試問又有誰想到今天要買一雙好的波鞋要捱上炒價呢。

▲ sacai為Jean Paul Gaultier設計Haute Couture系列，模特兒腳上的一對男女可穿的Nike Vaporwaffle球成為焦點。（圖片品牌提供）

▲ sacai為Jean Paul Gaultier設計Haute Couture系列，模特兒腳上的一對男女可穿的Nike Vaporwaffle球成為焦點。（圖片品牌提供）

sacai X Nike X Jean Paul Gaultier

去年sacai為Jean Paul Gaultier（JPG）處理Haute Couture獲得廣泛叫好，當中女模腳上的一雙Nike Vaporwaffle看得人立即恨不得擁有。而時裝展一完結亦隨即在JPG的官方網站來作少量發售，而事隔7個月，這雙有黃和黑雙色可供選擇的球鞋於上星期進行抽籤認購，據聞來貨甚少，加上有Haute Couture加持，原價是 $1,799的球鞋成為炒賣對象是必然的事，在Carousell已經去到$4,000﹗

▲ New Balance的2002R Refined Future Pack和M2002RDC球鞋鞋面刻意破爛，暫時網上炒至接近$4,000。（圖片品牌提供）

New Balance

一直以來，購買New Balance的球鞋都以買它的灰色最是矜貴，今次推出售價為 $1,299，同樣必須在網上抽籤的2002R Refined Future Pack和M2002RDC球鞋，之所以叫鞋迷追捧，除了有灰和白色可供選擇外，鞋身刻意不修剪的剪裁帶出破格設計是賣點所在.

▲ New Balance的2002R Refined Future Pack和M2002RDC球鞋鞋面刻意破爛，暫時網上炒至接近$4,000。（圖片品牌提供）

而鞋舌更露出海棉，加上擁有N-ergy和ABZORB雙系列緩震，難怪鞋未上市已在網上被炒至$6,000，但筆者暫時在Carousell裏炒價去到 $3,999。如此好賺，難怪「波鞋黨」每當有球鞋推出就以人海攻勢將產品完全掃光。

▲ adidas + YEEZY推出YEEZY BOOST又再推出新色。（圖片品牌提供）

▲ adidas + YEEZY推出YEEZY BOOST又再推出新色。（圖片品牌提供）

adidas + YEEZY

沒完沒了的adidas + YEEZY推出YEEZY BOOST又再推出新色，這次售價 $1,999。用上黑藍添色Primeknit製成，飾以黑色SPLY-350字樣，一如往常半透明TPU鞋架包裹專利的BOOST技術中底，再配以環保物料製成……於昨天截止登記抽籤，一直自YEEZY BOOST推出以來，大家從來未見它在店舖中現身，每次都秒殺售罄，有心人可留意stockx.com或其他二手市場網站碰碰運氣吧﹗