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【大灣區】貿發局預算案獲額外撥款　助內地港商把握雙循環及大灣區機遇

個人增值 18:10 2022/02/24

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昨日財政司司長發表任期最後一份財政預算案，當中的紓困及促進經濟發展市民都已經了解不少。貿發局表示，樂見預算案推出多項針對市民及中小企的紓困及穩定信心措施，包括向貿發局額外撥款以推出內地發展支援計劃，有助港商把握國家十四五規劃下的商機，應對疫情挑戰，重啟香港的經濟動力，推動長遠發展。

貿發局主席林建岳表示，過去2年的疫情為中小企帶來前所未見的挑戰。今次預算案中提出了多項促進經濟發展的措施，包括一系列緩解企業經營壓力、支援資金周轉和融資的政策；而預算案提出的支持知識產權及科創發展政策，亦有助企業開拓新市場、新領域以及升級轉型。

融入國家發展大局

林建岳指，對政府增撥資源以協助貿發局推出內地發展支援計劃感到鼓舞。貿發局將透過內地辦事處網絡，夥拍合作夥伴，包括在相關城市的港商團體、專業人士協會及青年創業協會等，舉辦培訓、交流、商貿考察及宣傳推廣活動，協助在內地的港商拓展業務，把握內地「雙循環」政策及粵港澳大灣區規劃帶來的商機，更好融入國家發展大局。

【畢馬威中國：「派糖」措施回應大部分市民訴求：按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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