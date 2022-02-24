【抗疫優惠】信和6商場推三重消費優惠　最高可獲350元S現金券

信和旗下6個商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心特別推出「齊心抗疫．三重升級賞」，S⁺ REWARDS會員於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲350元S現金券，回贈超過100%。

由即日起至4月20日期間，S⁺ REWARDS會員指定6個商場內滿足指定消費條件，可獲三重獎賞優惠。「一重賞」只需於場內以電子貨幣於指定餐飲美食商戶單一消費滿200元，並成功登記點數，即可獲得1張50元購物S現金券，優惠全日適用。

另外，「二重賞」只需於場內以電子貨幣單一消費滿300元，並於即日成功上載及登記點數，可獲得300元S現金券一套。除中港城全日適用此優惠外，其他5個商場需於下午6時後才可享此優惠。

「三重獎」則是顧客於下午6時後泊車（以進車時間計算）及於指定商場指定餐飲美食商戶即日以電子貨幣單一消費滿100元，可換領額外1小時免費泊車優惠，可與其他泊車優惠同時使用。

責任編輯：曹佩鈞

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