【職場調查】6成香港僱員暫無計劃轉工　改善僱員體驗可留住人才

香港疫情仍然未受控，各行各業都因為現時的經濟狀況面對挑戰，不過作為打工仔都想有更好的工作體驗。有機構為香港僱員進行了留任意願調查，發現香港僱員2022年留任意願下降，只有6成香港僱員計劃今年留任於現時僱主。

留任為實現職業生涯目標

體驗管理和創新企業Qualtrics於2021年8月至12月進行「香港僱員2022年留任意願調查」，報告顯示僅59%受訪香港僱員計劃在未來12個月內留任。調查發現，促使僱員留任於現時僱主的最主要因素，是感到現時工作可實現的職業生涯目標，另外，具歸屬感文化、光明的發展前景，以及個人幸福感受到重視，亦是香港僱員留任的重要因素。

改善科技支援可提高留任率

另外，報告亦有提到香港企業在2022年的重點為改善混合工作環境中的體驗。調查中有48%的受訪僱員表示，僱主提供的科技支援不足，降低其生產力。Qualtrics指，致力改善混合工作環境的科技將會為公司在多方面獲得回報，包括提升員工的幸福感水平，以及留住人才。另外，除有助提高僱員留任率，滿意現有科技支援的僱員全情投入工作的機會高出9倍。

Qualtrics指，調查強調僱主應定期聆聽、理解僱員，而調查結果反映僱主需要優先改善僱員體驗，以吸引和留住人才。

責任編輯：區祖飛

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