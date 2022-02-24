【理財個案】投資新手用6萬元買股票　點砌股票組合年賺10%回報？

為了令財富增值，不少人會投資股票，而近年愈來愈多港人投資美股，有投資新手打算以6萬港元作起步資金，合共投資5隻美股及港股，並以長綫投資為主。看看龔成是如何回答。

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讀者：

本人今年剛開始學投資股票，預計投入6萬元港元作起步，希望能有中短期穩健增長，預期1年內回報約8至10%。經資料搜集後，有意購入以下5隻的股票：

美股：（滙率以7.8計）

蘋果（美：AAPL）──10股長揸 170美元入手，預一年升到177美元，賺546港元

Electronic Arts（美：EA）──10股長揸 130美元入手，預一年內升到150美元，賺1,560港元

VanEck Vietnam ETF（美：VNM）──48股長揸 20.7美元入手，預一年內升到22美元，賺486港元



美股總投資額：31,150港元；預期回報2,592港元（約8.32%）

港股：

港股總投資額：28,700港元；預期回報2,679港元（約9.33%）

根據你平常強調的重點，選擇了不同行業分散風險，而且都是具規模、有增長的企業。我認為長遠而言，科技股應該會持續向上，會逐步增持。

而本地經濟近年應該以建造業（中資）最有前景，有望於中短期獲利。另外，越南近年發展迅速，睇好越南市場日後的增長潛力。再購入少量高息股保守增值，平衡風險。請問以上投資分布、入手價及預期回報算合理嗎？

龔成︰

我哋投資一定係長綫，你見全世界最成功的投資者巴菲特，都只會做長綫投資，唔會短炒。

因為中短期股價，可以因為好多因素影響，有些因素甚至跟企業無關，所以無得計。但長綫企業價值，必然會反映在股價上，只要長綫持有優質股，就自然會有理想回報。

所以，你唔好再用中短期做策略，其實咁係好危險。其實真正投資，就係選出優質股後，再用合理，甚至平價買入，之後長綫持有，咁就已經會有唔成績。

你目標一年8至10%回報，其實係唔難，但一定要係長綫。中短期會有波動，有升有跌，但長綫拉平均就應該無問題。

你現時持有股票，質素上無問題。不過，香港寬頻 （01310） 只係收息股，增長力唔會明顯。而中國建築國際 （03311） 生意與盈利都穩定，但增長力就不強。如果你目標係財富增值，這2隻股票就不要持有太多。

除了上述股票，未來時間你可以用優質股作為增值目標。現時大市在合理區，最好留有3至5成現金，等個大跌市時，可以用來入平貨。

至於平穏增長股，現處於合理水平，可分注入市。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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