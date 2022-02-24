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【抗疫外賣】香港維港凱悅尚萃酒店外賣自助餐每位$218

精明消費 11:40 2022/02/24

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疫情下想吃酒店的自助餐嗎？北角香港維港凱悅尚萃酒店旗下的The Farmhouse咖啡廳推出外賣自助晚餐，每位收費218元，供應日期由即日起至3月6日，星期一至日晚上6時至9時都可以購買。

餐廳會為每位客人提供外賣餐盒1個，可在熱食區揀選熱食。每份套餐亦會配有1款廚師精選沙律及1款甜品。熱食以國際美食為主，如西冷牛排、芝士龍蝦（每套餐限取半隻）等，還有粵式燒味。食物供應量有限，售完即止。

顧客可親臨餐廳購票，或在kkday 網站預訂指定日期的餐票，付款或出示購票憑證後，即可入內取餐。

顧客需注意，入場取餐時需掃瞄安心出行二維碼及顯示疫苗接種紀錄。

    點擊圖片放大
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外賣自助餐收費詳情

  • 供應日期：即日至3月9日
  • 供應時間：晚上6時至9時
  • 收費：每位218元 （按人數收費）
  • 位置：The Farmhouse咖啡廳 （香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓）

香港維港凱悅尚萃酒店

地址：北角北角邨里1號
電話：37621234

 

撰文：李伊洛

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