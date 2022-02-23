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【財政預算案2022】1萬元消費券分兩期發放　幾時有得攞？可以轉支付工具？

精明消費 18:25 2022/02/23

分享：

財政司司長陳茂波在今日（23日）發表2022至2023年度財政預算案，市民最關心的應該要數再派1萬元消費券。陳茂波下午見記者時，再就派發消費券作出詳細解答，並指今次消費券的派發措施、合資格人士、使用限制等大致上與上次一樣。

【9項紓解民困派糖措施一覽 電費補貼＋寬減稅務＋交通津貼等：按此

Q1. 何時派發？

分兩期發放消費券，第一期將在4月份派發，第二期將在年中派發，每期派5000元。

Q2. 哪類人合資格？

每名18歲或以上合資格的香港永久性居民、及新來港人士，但不包括外傭、在港留學生等。

Q3. 可選擇甚麼支付工具？

第一期：八達通、WeChat Pay HK、AlipayHK、Tap & Go

第二期：或會增加其他支付工具

Q4. 可否轉支付工具？

為將消費券盡快派發到市民手上，政府會沿用市民上次登記消費券所提供的資料派發，即上次登記收取5,000元消費券時用甚麼支付工具，今次第一期消費券就會按原來方法發放，不可以轉支付工具。

至於發放第二輪消費券時，會有新一批滿18歲的市民合資格獲取消費券，但由於這批人未曾領取過消費券而沒有登記資料，所以需要事先登記。因此政府計劃在派第二期消費券時，可能會再增加其他支付工具，讓市民有更多選擇。意味着如果有新平台參與派發消費券，市民可以轉用其他工具。

Q5. 使用八達通如何收1萬元消費券？

現時八達通增值上限為3,000元，有市民關心如何將1萬元增值至八達通。消息指，八達通沿用上次派發消費券的方式，第一期的5,000元將會再分2次派發，當消費完至卡內餘額少於3,000元時，就可拍卡領取餘下的消費券。領取次數不限，即每當八達通餘額低過3,000元就可以「拍一拍」，直到取完，預計第二期亦同樣做法，不存在八達通有儲值上限而影響領取消費券的情況出現。

【陳茂波：消費券增至1萬元 最快4月可發首期5000元：按此

陳茂波指，消費券「加碼」至1萬元是考慮到現時市況及政府財政壓力，希望市民購買防疫抗疫用品時亦有足夠金錢，同時幫助基層市民解決部分經濟壓力，解決燃眉之急，相信消費券會對本港經濟提振1.2%。

 

責任編輯：嚴熹曼

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經濟 紓困措施 電子消費券 陳茂波 香港 財政預算案

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