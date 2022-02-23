【理財規劃】提高擊敗市場機會的3種方法

雄心勃勃的個人投資者可能希望獲得比整體市場更好的回報。以下是3種有效的策略，可以幫助你進入少數跑贏股市的投資者。

1. 不要試圖把握市場時機

嘗試對股市捕捉入市時機、頻繁買賣以從價格變動中快速獲利是非常誘人的。不過，那是錯誤的做法。與擁有大量研究和技術預算的數十億美元基金競爭，對於個人投資者來說無疑是一個失敗的提議。如果你在2020年初預測大流行，將使全球經濟陷入停滯，那麼肯定會出售所有持有的股票。然而，這顯然是一個巨大的錯誤，因為美股以至港股反而出現大幅上漲。

想捕捉市場時機，不僅需要知道未來會發生甚麼事件，還需要能夠預測市場的其他部分將如何應對。這實際上即使估中一次，但絕不可能不斷重複，因此對於長期投資者來說最好避免。相反，定期為投資組合增加儲蓄是一種更謹慎的方法，允許以平均成本法進入股市，並專注於在不可避免的起伏中保持投資，是勝過捕捉市場時機方法。

下次你想改變投資組合時請記住這一點，你的投資回報將顯著提高。

2. 持有優質企業

為了獲得超越市場的回報，將投資組合限制在僅持有優質公司是明智之舉。這些企業的收入年復一年地增長，擁有穩定且不斷提高的利潤率，產生利潤和自由現金流，並且由於銷售優質產品或服務或擁有更好的管理團隊而在行業同行中具有某種優勢。從長遠來看（5年或更長時間），這些具有競爭優勢的公司應該比沒有競爭優勢的企業做得更好。他們有持久力，可以保護自己免受行業新進入者和現有競爭對手的持續威脅。與消費性相關及具高品牌價值股票好像蘋果公司（美：AAPL）是屬具長期競爭力及護城河的公司。

將你的投資組合限制在最好的公司可以降低虧損的風險，這是在股票市場上實際賺錢的明顯要求。知道自己擁有強大基本面的股票也將幫助你在晚上睡得更好。

3. 忽略不相關財經新聞

所有長期投資者都會因減少對金融新聞的關注而受益匪淺。這種不利的情況鼓勵我們更頻繁地交易，研究表明實際上會導致了較差的投資回報。特別是大家經常受市場氣氛影響，而相關新聞與公司可能關係不大，甚至毫無關係。舉例來說，近日俄烏局勢緊張實令不少投資者憂慮是否應減倉。大家應花更多時間閱讀公司公告和年度報告，而花更少時間查看新聞。

如果投資者立即採用這3種策略，長期股票回報將大大提高。



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本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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