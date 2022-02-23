【財政預算案2022】派糖措施你受惠幾多？　一文看清派消費券／紓困措施／稅務寬免／放寬按揭重點

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》，當中最矚目莫過於宣布再次派發電子消費券，金額更增至1萬元。《財政預算案》亦提出不少紓困措施，希望能有助市民渡過難關，當中你受惠多少？即睇以下懶人包！

▶ 紓困措施

1萬元電子消費券

港府再次派發消費券，透過合適的儲值支付工具向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額1萬元的電子消費券。預計措施可惠及約660萬人。

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交通津貼門檻

今年在5月至10月期間，港府將公共交通費用補貼計劃的門檻由400元降至200元。

【相關文章：交通津貼門檻放寬至200元 補貼上限增至500元】

稅務寬減

為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，港府宣布寬減2021至2022課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港201萬名納稅人受惠。有關扣減會在2021至2022課稅年度的最終應繳稅款反映。

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其他紓解民困派糖措施

港府推行多項一次性紓解民困措施，包括寬減稅項及住宅物業差餉、電費補貼、額外發放社會保障金額等。

【相關文章：9項紓解民困派糖措施一覽 電費補貼＋寬減稅務＋交通津貼等】

▶ 創造就業及鼓勵進修

增設3萬個有時限職位

截至去年底，兩輪創造職位計劃已創造約6萬個職位，當中約45,000個職位已入職。在最新一輪基金注資中，亦已額外預留66億元，增設3萬個有時限職位。

【相關文章：陳茂波：兩輪創造職位計劃已創6萬職位 將增設3萬個有時限職位】

增加持續進修基金資助上限

為繼續推廣持續進修，政府會把「持續進修基金」的資助上限由每人2萬元增加至2.5萬元，並撤銷年齡上限。

【相關文章：陳茂波：持續進修基金資助上限增至2.5萬元 撤銷70歲年齡上限】

▶ 提升國際金融中心地位

續發行iBond及銀債

陳茂波計劃在下年度發行不少於150億元的通脹掛鈎債券（即iBond）和不少於350億元的銀色債券，為市民特別是長者提供回報穩定的投資選項。

【相關文章：續發行iBond及銀債 分別不少於150億元及350億元】

續發行零售綠債

繼今年3月將發行首批的綠色零售債券後，陳茂波計劃在今年下年度繼續發行零售綠債，金額不少於100億元。

【相關文章：陳茂波：下半年續發行零售綠債 料金額不少於100億元】

研優化「跨境理財通」

陳茂波指，未來政府會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。

【相關文章：陳茂波：研優化「跨境理財通」 ETF互聯互通可望盡快落實】

設「大灣區投資基金」

陳茂波指，將會投放50億元，用作成立聚焦大灣區投資機會的「大灣區投資基金」。

【相關文章：陳茂波：50億元設「大灣區投資基金」 聚焦大灣區投資機會】

▶ 支援中小企及各行業

緩解企業經營壓力

在緩解企業經營壓力措施上，陳茂波提出了多項寬減措施，包括差餉和租金寬減。

【相關文章：陳茂波：支援企業緩解營運壓力及提供周轉協助】

暫緩業主追討中小企欠租

陳茂波指，將盡速立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，並可按需要再延長最多3個月，法例在6個月後會自動失效。

【相關文章：陳茂波：暫緩業主追討中小企欠租安排 為期3個月】

支援本地旅遊業

為了支援及發展旅遊業，預算案將會預留12.6億元支援旅遊業界。除了撥款資助從業員培訓外，也設立兩頂具有文化古蹟及綠色旅遊元素的本地遊鼓勵計劃。同時，預算案亦會撥款資助旅發局重振旅遊業，以及推行《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》的工作。

【相關文章：12.6億支援及發展旅遊業 開拓文化古蹟、綠色本地遊】

▶ 城市發展

鼓勵轉用電動車

政府將延長「EV屋苑充電易資助計劃」4年，並額外注資15億元，協助私人住宅樓宇停車位安裝電動車充電基礎設施。

【相關文章：EV屋苑充電易資助計劃延長4年 研逐步將加氣站轉型至快速充電站】

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