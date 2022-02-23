【財政預算案2022】12.6億支援及發展旅遊業　開拓文化古蹟、綠色本地遊

新冠肺炎疫情仍然持續，本地旅遊業遭受嚴重打擊。為了支援及發展旅遊業，2022年度的財政預算案將會預留12.6億元支援旅遊業界。除了撥款資助從業員培訓外，也設立兩頂具有文化古蹟及綠色旅遊元素的本地遊鼓勵計劃。同時，預算案亦會撥款資助旅發局重振旅遊業，以及推行《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》的工作。

面對區內激烈競爭，政府表示會增加資源推動針對文化、古蹟、綠色及具香港特色的旅遊項目，並會加強推廣，適時推出具吸引力的優惠，以吸引境外遊客。與此同時，也要鞏固香港作為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》下，「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的定位。

用作支援及發展旅遊業的12.6億元當中，有6億元將會用作設立為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發和推出具有文化及古蹟旅遊元素的旅遊產品。同時，又會用作支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的運作。另外，6,000萬元會用作資助旅遊從業人員培訓，為期3年，以加強提升旅遊業的專業水平及服務質素。餘下的6億元，會用作支持香港旅遊發展局重振旅遊業，以及推行《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》的工作。

旅發局將推全新旅遊品牌 向全球宣傳

旅發局方面，將會繼續推行「旅遊．就在香港」項目。當跨境旅遊逐步重啟，旅發局會在合適客源市場進行「再遇．就在香港」推廣，吸引旅客重返香港。局方亦於去年完成研究和諮詢工作，並會在來年根據市場情況，局方會撥出1億元分階段推出全新旅遊品牌的全球宣傳活動。

責任編輯：李伊洛

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