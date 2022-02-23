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【財政預算案2022】EV屋苑充電易資助計劃延長4年　研逐步將加氣站轉型至快速充電站

綠色金融 13:40 2022/02/23

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財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，指出為爭取於2050年前實現碳中和，政府會按照去年公布的《香港氣候行動藍圖2050》，實施深度減碳策略和措施。政府將延長「EV屋苑充電易資助計劃」4年，並額外注資15億元，協助私人住宅樓宇停車位安裝電動車充電基礎設施。

【陳茂波：下半年續發行零售綠債 料金額不少於100億元：按此

陳茂波指，政府會繼續推動新能源運輸，配合減碳，並進一步提升空氣質素。為進一步推動香港減碳和加強環境保護，政府將向「低碳綠色科研基金」額外注資2億元。基金的第一輪申請反應熱烈，第二輪亦已開始接受申請。他預計，是次注資將可額外資助約40個項目，重點支持淨零發電、節能綠建、綠色運輸及全民減廢等範疇，並有助支持創新和科技業界創造就業機會。

【續發行iBond及銀債 分別不少於150億元及350億元：按此

同時，為鼓勵市民轉用電動車，政府在2020年10月推出20億元的「EV屋苑充電易資助計劃」，推動現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施。由於反應熱烈，政府會額外注資15億元，把計劃延長4年至2027／28年度，令整個資助計劃可協助共約700個現有私人住宅樓宇內，共約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施，約佔全港一半合資格停車位。

另外，政府正準備逐步把部分現有的加油站及液化石油氣加氣站轉型至快速充電站，以支援更多不同的車種充電，亦會以「一地多用」模式探討發展一些佔地較大的加油站及加氣站的可行性。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 財政預算案2022

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