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【財政預算案2022】陳茂波：持續進修基金資助上限增至2.5萬元　撤銷70歲年齡上限

個人增值 13:25 2022/02/23

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財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，他指出，為繼續推廣持續進修，政府會把「持續進修基金」的資助上限由每人2萬元增加至2.5萬元，並撤銷年齡上限。

【撥50億設新基金豐富創科生態投資機會 大學初創增1600萬資助：按此

持續進修基金於2002年成立，以鼓勵年齡介乎18歲至70歲的香港居民持續進修，為有志進修的成年人提供資助，減輕他們持續進修及接受培訓的經濟負擔。

陳茂波指，為繼續推廣持續進修，政府會把持續進修基金的資助上限由每人2萬元增加至2.5萬元，並撤銷年齡上限。他預計新措施將惠及額外76萬名合資格人士，已開立基金帳戶的市民亦可受惠。

【陳茂波：消費券增至1萬元 最快4月可發首期5000元：按此

另外，政府通過職訓局推行「職業教育及就業支援計劃」下的「職學僱主評核先導計劃」及「職學國際交流學習先導計劃」，以及「兼讀制專業課程學生資助試行計劃」，推動職場學習及評核、擴闊學員視野，並鼓勵在職人士持續進修。政府已決定將上述計劃的試行期延長2年，以惠及更多學生。

同時，政府現正檢討毅進文憑課程資助計劃，優化課程內容，並2023／24學年起將計劃恒常化，以繼續支持中六離校生和成年學員就業及進修。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 財政預算案2022

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